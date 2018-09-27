В Бразилии и Перу откроют центры по ремонту российских вертолетов

БАКУ, 27 сен — РИА Новости. Сервисные центры по обслуживанию ранее поставленных российских вертолетов откроются в Бразилии и Перу в ноябре-декабре 2018 года, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора холдинга "Вертолеты России" по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.

Ранее сообщалось, что центры в Бразилии и Перу должны открыться до конца 2018 года.

"Эти два центра будут открыты до конца года, в ноябре-декабре", — сказал Чечиков в кулуарах выставки ADEX-2018, добавив, что все необходимое оборудование уже отгружено.

Он отметил, что строительство ведется "с двух сторон": за создание ангаров и прочих помещений отвечает заказчик, а за поставку необходимого для ремонта техники оборудования — российская сторона.

В Перу сервисный центр будет использоваться для ремонта поставленных по контракту от 2013 года двадцати четырех Ми-171Ш, а в Бразилии создается комплексный центр по ремонту различных вертолетов, в том числе, поставленных ранее Ми-35М.

В мае 2017 года начальник управления департамента маркетинговой деятельности АО "Рособоронэкспорт" Александр Денисов заявлял, что сервисный технический центр для вертолетной техники в Бразилии создается и может начать работу уже в 2018 году.

Сервисный центр по обслуживанию российских вертолетов в Перу планировалось открыть еще в 2017 году. Отмечалось, что его создание позволит не только поддерживать национальный вертолетный парк в состоянии летной годности, но и ремонтировать вертолеты российского производства, эксплуатируемые в других странах Латинской Америки.

Оборонная выставка ADEX-2018 проходит в Баку с 25 по 27 сентября.