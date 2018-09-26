Опубликовано видео пуска сверхзвуковой ракеты комплекса "Бастион" в Арктике

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры тактических учений Северного флота в районе архипелага Новосибирские острова в Арктике.

На маневрах военные впервые применили береговой ракетный комплекс "Бастион", несущий боевое дежурство на острове Котельный.

Расчет комплекса успешно выпустил сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету "Оникс" по морской мишени, находящейся на удалении более 60 километров.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Оникс" (экспортное наименование "Яхонт").