На учениях в Киргизии бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по "террористам"

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 сен – РИА Новости. Пара дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесла удар по скоплению условных боевиков в ходе учений "Иссык-Куль – Антитеррор-2018", сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Там также отметили, что после нанесения авиаудара фронтовой самолет Су-24МР провел разведку в заданном районе на предмет "оставшихся в живых террористов", после чего командующий объединённой группировкой войск дал команду на прекращение практических действий.

По легенде учений, крупные террористические формирования осуществляют переход государственной границы Киргизии для силового изменения конституционного строя в стране, переноса террористической активности в регион, находящийся на стыке Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, и создания нового опорного центра "Исламского государства"* на территории Киргизии.

Для блокирования и уничтожения "террористов" была создана объединенная войсковая группировка. В ее состав вошли подразделения вооруженных сил Киргизии и РФ (Центрального военного округа).

Согласно плану проведения учений, в третьем этапе принимают участие стратегические бомбардировщики Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24, вертолеты армейской авиации Ми-24, реактивные системы залпового огня "Град", оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", артиллерийские комплексы "Мста-Б", беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", а также различные виды бронетанковой техники. Всего в учениях задействовано около двух тысяч военнослужащих России и Киргизии и почти 400 единиц техники.

Совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-участников СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018" проводятся под эгидой Антитеррористического центра СНГ в соответствии с программой сотрудничества государств-участников Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.