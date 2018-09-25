Американский беспилотник заметили у российских границ

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Стратегический разведывательный беспилотный аппарат ВВС США RQ-4А Global Hawk провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе и направился в район российского побережья Черного моря.

​По данным ресурса Plane Radar, беспилотник поднялся в небо с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии. В 08:26 по московскому времени самолет оказался в воздушном пространстве Украины, а в 10:30 приступил к мониторингу линии разграничения на юго-востоке страны.

18:57 мск.

Мониторинг черноморского побережья России🇷🇺, расстояние до береговой линии до 35 км. pic.twitter.com/yWoLmN9HvW — PlaneRadar (@ua4wiy_) 25 сентября 2018 г.

​RQ-4А курсировал в указанном регионе более шести часов. Закончив облет, дрон со стороны Николаевской области Украины направился в воздушное пространство над акваторией Черного моря. После этого беспилотник переместился к побережью Крыма и Краснодарского края.

В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ увеличилась. Так, в сентябре американский беспилотник совершил полет около побережья Крыма и Краснодарского края. На участившиеся разведывательные операции вблизи государственных границ обратило внимание Минобороны. Ведомство призвало США отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.

Как заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, подобная практика является стандартной для Вашингтона как минимум с 2015 года и будет сохраняться и далее. По его словам, стратегический курс Пентагона определяет Россию как одного из главных противников, а потому с каждым годом американское оборонное ведомство выделяет на подобные полеты все больше и больше средств.