Арабский "Фаворит". К чему приведут поставки С-300 в Сирию

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. После инцидента с Ил-20 и израильскими истребителями воздушное пространство Сирии закроют на замок — министр обороны России Сергей Шойгу пообещал, что в течение двух недель арабская республика получит многоканальные зенитно-ракетные системы большой дальности С-300 и автоматизированные комплексы управления ПВО. О том, как это изменит военную обстановку в регионе, — в материале РИА Новости.

Ключи от неба



В Армии обороны Израиля от комментариев воздержались. Впрочем, уже сейчас ясно: господству израильских ВВС в небе у границ Сирии пришел конец. И хотя новейшей систему С-300 не назовешь, по боевым возможностям она на порядок превосходит комплексы большой дальности, имеющиеся сейчас у сирийцев.

"Из таких систем у них есть только советские С-200, — рассказал РИА Новости военный эксперт Юрий Лямин. — Этим активно пользуются израильские летчики — они стараются не входить в зону ответственности современных средств ПВО средней дальности типа "Бук" и запускают ракеты и управляемые бомбы за пределами их действия. А С-200 израильтяне либо обходят, либо глушат средствами радиоэлектронной борьбы — Израиль считается одним из мировых лидеров в этой сфере".

По данным израильских СМИ, только за последние полтора года по объектам на территории арабской республики ВВС Израиля нанесли более двух сотен ракетно-бомбовых ударов. Так, по информации сирийского агентства САНА, в начале сентября были атакованы военные объекты в провинции Тартус, месяцем ранее — в городе Масьяф, в июле — в южной сирийской провинции Кунейтра. Как минимум три раза в этом году с воздуха обстреливали авиабазу Тифор в восточной провинции Хомс. По данным Минобороны России, в апреле два истребителя F-15 выпустили по базе восемь ракет, пять из которых были сбиты. В мае израильская авиация атаковала десятки объектов и батареи ПВО.

За все это время сирийцам удалось сбить только один израильский самолет — 10 февраля этого года, огнем с земли. Оба пилота F-16, наносившего удары по авиабазе недалеко от Пальмиры, катапультировались над своей территорией. При этом комиссия по расследованию инцидента пришла к выводу, что "экипаж допустил профессиональную ошибку, предпочтя выполнить задание вместо того, чтобы в достаточной мере защитить себя".

По мнению экспертов, С-300 значительно расширят возможности сирийской ПВО и ВВС Израиля уже не смогут действовать безнаказанно. Самолеты попадут в радиус действия ЗРК еще до подхода на дистанцию ракетного удара. Вероятность поражения резко возрастет, и летчикам придется осторожничать.

Конечно, у Израиля есть и более дальнобойные средства авиационного нападения, но они стоят гораздо дороже и не очень подходят для частого применения. Недорогие бомбы типа GBU-39 израильтяне сбрасывают практически вплотную к границам Сирии, в нескольких десятках километров от цели.

Другое поколение



Одно из основных достоинств С-300 по сравнению с С-200 — высокая мобильность. Время развертывания системы с марша — всего пять минут. Находить и отслеживать цели помогают радиолокационные средства разведки нового поколения — фазированные антенные решетки, радиолокационные станции управления огнем, всевысотные обнаружители.

Дивизион С-300ПМУ2 способен обнаружить порядка 300 целей одновременно, а обстреливать — сразу 36 целей, наводя на них 72 ракеты. Ракета семейства 48Н6Е, в отличие от ракеты комплекса С-200, — твердотопливная и не требует обслуживания на протяжении всей эксплуатации.

"К тому же у С-300 намного лучше помехозащищенность, — отмечает Лямин. — Эти ЗРС — предположу, что их поставят от трех до пяти дивизионов — и новая автоматизированная система управления выведут сирийскую ПВО на качественно другой уровень. Что касается обучения сирийских военнослужащих и их способности освоить новое вооружение, проблем здесь, скорее всего, не возникнет".

Военный эксперт Алексей Леонков добавил, что С-300, сопряженные с автоматизированной системой управления, будут работать в едином информационном поле с российскими системами ПВО. "Наши военные будут видеть все, что видят сирийцы, и наоборот, чтобы снова не возникло путаницы с самолетами. Теперь для сирийцев российские военные самолеты станут своими", — подчеркивает Леонков.

Надо заметить, что проблема передачи Сирии систем ПВО большой дальности не новая и болезненная. Поставки С-300ПМУ-2 еще пять лет назад должны были завершить программу масштабной модернизации сирийской ПВО. Россия успела к тому моменту передать современные зенитные комплексы малой дальности "Панцирь-С1" и ЗРК средней дальности "Бук-М2Э", обновить ЗРК С-125 "Печора-2М" и даже подготовить специалистов для работы с С-300. Но переговоры тогда приостановили по просьбе израильской стороны.

После сбитого Ил-20 ситуация в корне изменилась, и, как подчеркнул Шойгу, не по вине России.