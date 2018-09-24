Этой осенью российские снайперы намерены побить собственный мировой рекорд дальности точного выстрела, поразив метровую мишень с дистанции 4,7 километра. Стрелять будут из серийной винтовки SVLK-14S «Сумрак» конструкции Владислава Лобаева. В октябре прошлого года снайпер Андрей Рябинский совершил из нее рекордный прицельный выстрел на дальность 4210 метров.
До цели пуля летела 13 секунд, поднявшись в верхней точке на 300 метров. Корреспондент РИА Новости побывал в Калужской области и узнал, как делают самое точное и дальнобойное стрелковое оружие в мире.
Основное производство частной оружейной компании Lobaev Arms находится на выезде из Тарусы, в 100 километрах от Москвы. Аккуратный фасад, тонированные витрины с символикой фирмы резко выделяются на фоне серых заборов промзоны. Внутри полным ходом идет ремонт.
«Расширяемся, — с нескрываемой гордостью распахивает двери в просторный ангар, уставленный новенькими станками, главный технолог Алексей. — Постепенно закупаем импортное оборудование. К примеру, этот станок с ЧПУ вытачивает медные пули высокого качества. Оператор просто вводит на дисплее требуемые параметры и нажимает «Пуск». Дальше машина все сделает сама».
Алексей живет в Тарусе, устроился на завод в 2008 году. За десять лет дорос до главного технолога и начальника цеха механической обработки.
Всего тут около тридцати работников. Проблем с инженерными кадрами у руководства нет — рядом наукограды Протвино, Серпухов и Калуга.
В соседнем цеху бросаются в глаза токарные и сверлильные станки весьма почтенного возраста, без ЧПУ, зато с солидной биографией и гравировкой на латинице — некоторые раньше стояли на американском авианосце и использовались для текущего ремонта. В ящиках рядом — десятки заготовок стволов, затворов, множество измерительных инструментов и калибровочных болванок.
За окованной железом дверью — оружейная комната. «Сумрак» даже без оптики оказался неожиданно увесистым и габаритным — без малого почти десять килограммов, широкие сошки. Наперевес с таким монстром не побегаешь, да он и не для этого. Углепластиковая ложа выглядит массивной и даже немного топорной. Это тоже дань кучности — она гасит львиную долю вибраций от мощного выстрела, не позволяя винтовке прыгать и брыкаться в руках стрелка. Ложу проектируют так, чтобы колебания уходили в массив (дерево или углепластик) либо равномерно распределялись между узлами и рассеивались.
Мягкий спуск под пальцем почти не чувствуется, при нажатии едва слышен слабый щелчок бойка.
Масса подвижных деталей затворной группы сведена к минимуму — при стрельбе на большую дальность даже малейшее колебание ствола приводит к промаху. По словам Алексея, усилие на крючке регулируется таким образом, чтобы при плавном нажатии выстрел прозвучал неожиданно для самого стрелка.
Сверхдальнобойная винтовка подкупает аскетичностью конструкции и магией полированной стали.
Впрочем, в реальном бою на рекордную дальность обычно никто не стреляет. По оценкам специалистов, эффективный снайперский огонь с вероятностью поражения цели 0,9 возможен на дистанции до двух с половиной километров. Все, что дальше, — слепая удача или демонстрация предела возможностей оружия, неосуществимая без тщательной подготовки и пристрелки.
Сейчас в Тарусе делают семь моделей винтовок в разном исполнении: облегченные DVL-10 — для спецназа, тактические TSVL-8 «Сталинград» — для десантников и армейских снайперов, дальнобойные контрснайперские DXL3, а также сверхдальнобойные DXL-4M «Севастополь».
Топовая SVLK-14S «Сумрак» позиционируется как оружие для особых задач. В версии для разведдиверсионных подразделений DVL и TSVL комплектуются глушителями. Калибры самые разные — от стандартного .338 Federal (8,6x51 миллиметр) до сверхмощного .408 Chey Tac (10,4×77 миллиметров).
Все образцы от Lobaev Arms оснащены классическим продольно-скользящим, или, как его еще называют, болтовым затвором, который нужно передергивать после каждого выстрела.
Такая конструкция сводит к минимуму число деталей, приходящих в движение еще до того, как пуля покинула ствол, а это повышает кучность.
Во всем мире кучность стрелкового оружия измеряется в угловых минутах (MOA, Minute of Angle). По стандарту НАТО, под который заточены почти все зарубежные производители, включая известную австрийскую фирму Steyr Mannlicher, высокоточные снайперские «болтовки» должны укладываться в одну минуту. То есть, грубо говоря, с расстояния в километр стабильно загонять пули в круглую мишень диаметром около 30 сантиметров.
Винтовки Лобаева бьют с кучностью до 0,3 MOA и на такой дистанции уверенно вписываются в круг диаметром десять сантиметров, а некоторые и того меньше.
«У нас свои требования к кучности и дальнобойности, — рассказывает РИА Новости основатель и главный конструктор Lobaev Arms Владислав Лобаев. — Если в самом ходовом снайперском калибре .338 Lapua Magnum большинство фирм делают оружие с дальнобойностью полтора километра, то мы доводим ее почти до двух. Я имею в виду дальность, на которой гарантированно поражается ростовая фигура человека».
Классический снайпинг, работа по приоритетным целям (командиры противника, связисты, наводчики артиллерийского огня и корректировщики авиаударов) — это дистанции один-два километра. Больше двух считаются уже экстремальными, тут требуется особенно точное и мощное оружие. Его применяют для охоты на других снайперов.
Процесс изготовления каждой винтовки напоминает сложный шаманский обряд. Самое главное в таком оружии — ствольная группа. Стальной кругляк сначала обрабатывают снаружи, придавая нужную форму, затем обрезают и обтачивают торцы. Полученную заготовку зажимают в станок глубокого сверления и делают в ней сквозное отверстие, которое затем развертывают специальным токарным инструментом и шлифуют (хонингование).
В отшлифованном канале продавливают винтовые нарезы (дорнование или метод холодной пластической деформации) нужного шага. Для этого с чудовищным усилием протаскивают через канал головку из сверхпрочного вольфрамового сплава. Стружка не снимается, так что понятие «нарезы» весьма условное. Чтобы убрать с поверхности металла накопленные при дорновании напряжения, заготовку выдерживают в раскаленной печи.
На языке металлургов это называется «отпуск».
Следующая операция — шустование, ручная притирка канала ствола свинцом с абразивным составом. Это позволяет добиться почти идеально гладкой поверхности в допуске плюс-минус три микрона и обеспечить минимальное трение при контакте с пулей. Затем — финишная обработка, как говорят оружейники, стволение. В ходе этой процедуры формируют казенную часть, нарезают патронник и резьбу для крепления дульного тормоза. Готовый ствол воронят или окрашивают специальным маскировочным составом.
«Ствольная группа включает сам ствол, патронник, коробку и затвор, — поясняет Алексей. — Глобально важно добиться, чтобы эти четыре элемента находились на одной виртуальной оси. Чем больше осевое рассогласование, тем хуже кучность. Кроме того, очень важны материалы, из которых все это сделано».
Ствольную сталь для Lobaev Arms варят по особой рецептуре. Специалисты КБ выполнили спектральный анализ трех лучших образцов оружейной стали из США, вывели собственную формулу и передали ее металлургам.
С третьей попытки им удалось изготовить металл, по характеристикам превосходящий американский.
Однако каким бы совершенным ни было оружие, кучность не обеспечить без правильного боеприпаса.
Патроны и пули для своих винтовок лобаевцы изготавливают сами либо закупают за рубежом у проверенных производителей. Как правило, это финская фирма Lapua или швейцарская RUAG. К пулям для стрельбы на экстремальные дистанции особые требования: близкая к идеальной геометрия и хороший баланс.
Лобаев — пожалуй, единственный оружейник в мире, которому удалось адаптировать под серийное производство технологии штучных винтовок для бенчреста (от англ. benchrest shooting, «стрельба со станка»). Этот вид стрелкового спорта считается самым технологичным, так как результат в нем напрямую зависит от качества оружия. При изготовлении винтовок широко используется ручной труд (вытачивание патронника, финишная обработка ствола, нарезание резьб). В Тарусе эти операции перепоручили программируемым станкам, сумев не потерять при этом в точности.
«Основали в России федерацию бенчреста и быстро поняли, что лучшее оружие американцы нам не продадут, — вспоминает Владислав. — Во-первых, выигрышные винтовки у них самих не всегда получались, во-вторых, нашей победы на соревнованиях никто не хотел. Оставалось либо закрывать лавочку, либо учиться делать свое. Мастеров, которые это умеют, в мире — пересчитать по пальцам одной руки. Я учился в США у легендарного Спиди Гонсалеса. В мире бенчреста это оружейник номер один. Он хорошо относится к России и русским, за три года научил меня очень многому, не взяв за это ни копейки».
На вопрос, почему не остался в Америке, Лобаев отвечает коротко: из патриотических соображений, хотя грин-карту предлагали.
Говорит, интереснее было привезти технологии с оборудованием в Россию и делать здесь собственное снайперское оружие, не уступающее лучшим американским и австрийским образцам.
Сейчас Lobaev Arms производит от 25 до 50 винтовок ежемесячно. На заводе уверяют, что имеющиеся мощности позволяют выпускать до 250 единиц в месяц. Цены — от 350 тысяч до 2,3 миллиона рублей (цена «Сумрака»). Заказы поступают из Европы, Южной Америки, СНГ и Ближнего Востока.
Три винтовки (DVL-10, TSVL-8 и DXL-3) до конца года пройдут госиспытания и будут приняты на вооружение одной из российских силовых структур. В Lobaev Arms готовы поделиться методами работы со сверхдальнобойным оружием и даже сопровождать обучение бойцов. Опыт взаимодействия с госструктурами у фирмы пусть небольшой, но есть — самые первые винтовки СВЛ штучно закупались для снайперов ФСО, отвечающих за безопасность президента, и успели неплохо себя зарекомендовать.
Развитие снайперского оружия сегодня достигло такого уровня, что даже высококвалифицированные снайперы уже с трудом могут реализовать его возможности. Лобаев убежден, что будущее — за гиперзвуковыми патронами (начальная скорость пули две тысячи метров в секунду) и автоматизированными прицельными комплексами, которые полностью раскроют потенциал сверхточных ствольных систем. Стрелку будет достаточно лишь вбить данные и навести маркер на цель, после чего система все сделает сама — просчитает баллистику, ветер, деривацию, внесет нужные поправки и приведет пулю, куда нужно.
Уже скоро лобаевцы обещают представить сразу две крупнокалиберные полуавтоматические винтовки с невероятной для самозарядок кучностью в 0,5 MOA и дальностью эффективной стрельбы до двух километров. Одну в калибрах .375(9,53×77)/.408(10,4×77) Chey Tac покажут до конца этого года, вторую, в калибре .338 Lapua Magnum (8,6×70 миллиметров), — в начале следующего.
Для фирмы, которая ранее занималась только «болтовками», это беспрецедентный и довольно смелый шаг.
«За счет возможности быстрого повторного выстрела самозарядная винтовка позволяет снизить требования к квалификации снайпера, сэкономив время и деньги на его подготовке, — объясняет главный конструктор. — Одно дело стрелять на 800 метров из СВД, другое — подавить огневую точку на дальности два километра. Чтобы на такой дистанции сразу попасть в цель, нужно все очень точно рассчитывать. Проще два-три раза выстрелить из самозарядки, посмотреть, куда попали пули, и в случае промаха быстро скорректировать огонь».
Высокоточного оружия такого класса в мире пока нет. Стоящую на вооружении российской армии ковровскую крупнокалиберную винтовку АСВК «Корд» высокоточной снайперской назвать нельзя.
Из-за невысокой кучности в две-три угловые минуты эта самозарядка и ее зарубежные аналоги относятся к антиматериальным винтовкам и годятся только для стрельбы по крупным объектам — автомобилям, легким броневикам и вертолетам.
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