«Расширяемся, — с нескрываемой гордостью распахивает двери в просторный ангар, уставленный новенькими станками, главный технолог Алексей. — Постепенно закупаем импортное оборудование. К примеру, этот станок с ЧПУ вытачивает медные пули высокого качества. Оператор просто вводит на дисплее требуемые параметры и нажимает «Пуск». Дальше машина все сделает сама».

Алексей живет в Тарусе, устроился на завод в 2008 году. За десять лет дорос до главного технолога и начальника цеха механической обработки.