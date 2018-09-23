РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Гаубица диверсанта. Чем опасен новый бесшумный российский миномет "Галл"

(обновлено: 08:02 23.09.2018)
020261
© Фото : АО "ЦНИИ "Буревестник"Российский 82-мм миномет 2Б25Российский 82-мм миномет 2Б25
© Фото : АО "ЦНИИ "Буревестник"

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Бесшумный, беспламенный и очень легкий — отечественные и западные специалисты уже высоко оценили особенности и возможности нового российского 82-миллиметрового миномета 2Б25 "Галл". Это уникальное оружие разработано для подразделений специального назначения и, по словам военных, значительно превосходит по характеристикам зарубежных "одноклассников". Прямых аналогов нет. Зачем российскому спецназу бесшумный миномет и почему им заинтересовались оружейники других стран — в материале РИА Новости.

Тихая мина

Конструкция "Галла", как и любого другого миномета, достаточно проста — труба, двунога, опорная плита и прицельное приспособление. Что бросается в глаза, так это непривычно компактные габариты — в боевом положении миномет весит всего 13 килограммов. Для сравнения: масса 2Б24 "Поднос" — более 40 килограммов, эффективное применение обеспечивает расчет из пяти человек. Штатный расчет "Галла" — всего два бойца, а переносить его может один — у корпуса есть ремни, с помощью которых оружие крепится за спиной или целиком помещается в небольшую сумку.

Участник открытого первенства среди подразделений специального назначения правоохранительных органов по практической стрельбе из стрелкового оружия
© РИА Новости / Юлия Честнова
Перейти в фотобанк
Убойный инвентарь. Самое необычное оружие спецназа
Миномет неразборный — стрелку не требуется много времени на подготовку, необходимо только оборудовать площадку для стрельбы, выкопав углубление в почве под опорную плиту. Она, кстати, тоже очень легкая — изготовлена из алюминиевого сплава. Перевод изделия из походного положения в боевое или обратно занимает не более 30 секунд.

Главная изюминка "Галла" — "хитрые" боеприпасы особой конструкции, позволяющие стрелять действительно бесшумно: звук сопоставим с выстрелом из автомата Калашникова с глушителем. Учитывая, что дальность миномета более километра, местоположение стрелка обнаружить невозможно, особенно если спецоперация или диверсионная вылазка проводится в темное время суток. А скорострельность высокая: до пятнадцати снарядов в минуту.

Осколочная мина 3ВО35 состоит из боевой части и длинного хвостовика. Бесшумность, беспламенность и бездымность обеспечивается за счет того, что при выстреле пороховые газы запираются внутри хвостовика подвижным поршнем. Похожая схема применяется в патронах замкнутого типа для стрелкового оружия, в которых пороховые газы остаются в гильзе и постепенно стравливаются через микроскопические зазоры.

© Фото : АО "ЦНИИ "Буревестник"Российский 82-миллиметровый миномет 2Б25
© Фото : АО "ЦНИИ "Буревестник"
Российский 82-миллиметровый миномет 2Б25

Миномет 2Б25 "Галл" предназначен для уничтожения живой силы противника, в том числе в укреплениях и бронежилетах. По вертикали он стреляет под углом от 45 до 85 градусов, а по горизонтали направление стрельбы может корректироваться от минус четырех до плюс четырех градусов. Для установки миномета годится практически любая поверхность. Пользоваться "Галлом" можно при любой погоде, ночью и днем.

Конструкторы миномета не остановились на достигнутых результатах и планируют модернизацию и без того практически идеальной конструкции. В частности, специалисты разработают новую опорную плиту и еще более удобные средства переноски оружия. Возможно, расширят номенклатуру боеприпасов.

© Фото : АО "ЦНИИ "Буревестник"Российский 82-миллиметровый миномет 2Б25
© Фото : АО "ЦНИИ "Буревестник"
Российский 82-миллиметровый миномет 2Б25

Труба войны

Минометы хороши тем, что не требуют сложной и высококвалифицированной подготовки, обращаться  с ними быстро научится любой новобранец. Такое оружие особенно эффективно в ходе позиционных боев. Высокий темп стрельбы, напрямую зависящий от расторопности боевого расчета, позволяет буквально засыпать минами противника из-за укрытий и с безопасного расстояния. Именно поэтому минометы так популярны в войсках, в том числе и нерегулярных, и широко применяются в военных конфликтах.

Учения морской пехоты
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Бронебойный "старичок". Почему Россия не спешит списывать гранатомет РПГ-7
Так, например, вьетнамские партизаны часто обстреливали места базирования подразделений армии США, атаковали с помощью минометов отдельные группы бойцов и вертолеты, высаживающие десант. В густых зарослях было очень сложно определить, с какой стороны прилетит осколочно-фугасная мина. А если и удавалось засечь район стрельбы, уничтожить минометный расчет, как правило, не представлялось возможным: атакующие очень быстро меняли позицию и растворялись в джунглях, не дожидаясь ответного удара артиллерии.

© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкМинометный расчет Вооруженных сил России во время учений Вооруженных сил России и Белоруссии
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в фотобанк
Минометный расчет Вооруженных сил России во время учений Вооруженных сил России и Белоруссии

Немало неприятностей доставляли минометы и советским войскам в Афганистане. Моджахеды грамотно использовали преимущества этого вида оружия, как правило трофейного, — скрытность позиций, мобильность и высокую огневую эффективность. На вооружении советской армии в то время были в основном 82-миллиметровый возимо-буксируемый миномет 2Б9 "Василек" и 2Б14 "Поднос" такого же калибра, считавшиеся надежным средством в борьбе со скоплениями живой силы, огневыми точками противника, скрытыми в горах, складках местности и зданиях.

Однако стрельба из обычных "мортир" всегда сопровождается громким хлопком, вспышкой и дымом — это демаскирует группу бойцов, выдает их местоположение. Поэтому в силу компактности и эффективности миномет "Галл", очевидно, будет пользоваться популярностью не только у отечественных, но и у зарубежных подразделений специального назначения.

"Рособоронэкспорт" предложил новый миномет более чем в тридцать стран мира, несколько государств уже подали заявки на приобретение.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкТренировка по высадке морского и воздушного десанта прошла в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Тренировка по высадке морского и воздушного десанта прошла в Калининградской области
Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена