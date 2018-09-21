Источник: в Крыму в ближайшее время развернут четвертый дивизион С-400

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Четвертый дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 будет развернут в Крыму вблизи Джанкоя в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Под Евпаторией в районе села Уютное 21 сентября заступил на боевое дежурство третий дивизион С-400, сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ РФ. Два предыдущих дивизиона заступили на боевое дежурство по защите воздушных границ России в Крыму в январе 2017 года в Феодосии и в январе 2018 года в Севастополе.

"Развертывание четвертого комплекса С-400 планируется под Джанкоем", — сказал собеседник.

"Все полки С-400 под Евпаторией, Севастополем, Феодосией и Джанкоем будут прикрываться комплексами малой дальности "Панцирь-1С". Но основная задача дивизионов — это отражение массированного удара средств воздушного нападения на удалении до 400 километров от полуострова" — отметил источник.

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.

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