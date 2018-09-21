Третий дивизион ЗРК С-400 заступил на дежурство в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Третий дивизион зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступил на боевое дежурство в крымской Евпатории, сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ РФ.

"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Евпатории", — сообщили в отделе ЧФ.

Командир полка полковник Николай Задорожный вручил приказ о заступлении командиру дивизиона. В ходе выполнения боевой задачи по охране воздушного пространства Крыма боевые расчёты ЗРК С-400 "Триумф" осуществили выдвижение на позиции, развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплекса на местности, начали обнаружение и отслеживание целей, сообщили в пресс-службе ЧФ.

Два аналогичных комплекса заступили на боевое дежурство по защите воздушных границ России в Крыму в январе 2017 года в Феодосии и в январе 2018 года в Севастополе.

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.

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