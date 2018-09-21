Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре продолжит работу, несмотря на санкции США

ХАБАРОВСК, 21 сен — РИА Новости. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (КнААЗ, филиал компании "Сухой"), который попал в санкционный список США, продолжит работу в интересах гособоронзаказа России, сообщил РИА Новости представитель завода.

Ранее госдеп США распространил информацию, что в санкционный список США добавлен, помимо прочих, производящий самолеты Су авиазавод Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

"Это ни на что не повлияет. Завод как работал, так и будет работать в интересах гособоронзаказа РФ", — сказал собеседник агентства.

КнААЗ входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), выпускает истребители Су-35С, Су-35, Су-30, работает над перспективным авиакомплексом фронтовой авиации Т-50. Часть продукции поставляется на экспорт.