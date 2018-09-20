Два Ту-160 пролетели над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщает Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Авиационное сопровождение самолетов дальней авиации выполняли экипажи истребителей МиГ-31", — говорится в сообщении.

Добавляется, что продолжительность полета составила более 14 часов, в его ходе была выполнена дозаправка Ту-160 в воздухе.

"На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon и F-16 ВВС Великобритании", — отметили в Минобороны.

Поясняется, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.