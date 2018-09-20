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Порошенко хотел бы видеть в Севастополе базу ВМС США, заявил Ненашев

(обновлено: 17:29 20.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВид на Севастополь. Архивное фотоВид на Севастополь. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, заявляя о необходимости законодательно исключить возможность пребывания сил Черноморского флота (ЧФ) в российском Крыму, дал понять, что хотел бы видеть там военные базы своих американских и других западных союзников, считает председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), кандидат политических наук капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

Молодые люди на набережной в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Разговоры вдогонку ". Политолог о разрыве Киевом договора о дружбе с РФ
Ранее Порошенко, выступая в Раде, заявил, что после окончательного разрыва Договора о дружбе с Россией "из конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота на Украине", и когда Киев вернет Крым, базы российского ЧФ в Севастополе не будет.

"Порошенко, предлагая исключить возможность базирования российского ЧФ в российском Крыму, фактически признался в том, что нынешние украинские власти и курирующие их западные политические круги готовили Крым и Севастополь к размещению баз, в частности, военно-морских сил США и других стран НАТО, для дальнейшего агрессивного поведения по отношению к России", — заявил РИА Новости в четверг Ненашев.

Лидер ДПФ отметил, что число абсурдных заявлений со стороны нынешних властей Украины будет возрастать "с учетом их желания доказать Западу свою необходимость для проведения агрессивной антироссийской политики".

Скоро выборы

Ненашев предположил, что еще одной причиной подобных высказываний являются предстоящие президентские выборы на Украине.

"То, что они скажут и напишут с целью поднятия своей политической значимости, не имеет никакого отношения к реальной обстановке. Тем более что ЧФ для России — ключевое звено в обороне страны и стратегический потенциал для решения задач в Черноморско-Средиземноморском регионе. Для нас это еще один стимул активнее развивать боевой потенциал и крепить боеготовность", — заключил собеседник агентства.

Моряк-Чернофлотец на борту боевого корабля Черноморского флота в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Политолог ответил на обещание Порошенко убрать российский флот из Крыма
В апреле 2010 года Россия и Украина при президенте Викторе Януковиче подписали соглашение о продлении пребывания ЧФ в Севастополе на 25 лет после 2017 года, где была зафиксирована возможность его последующего пролонгирования на пятилетние периоды по взаимному согласию сторон. В обмен Украина получила скидку на российский газ в размере 100 долларов США за тысячу кубометров.

Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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Безопасность
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Nickolay Toporov
Порошенко привели к власти американцы и англичане, им и решать что будет и как.
...только мне до сегодняшнего дня не понятно,как Россия могла признать эту марионеточную украинскую власть ?!
17:53
20.09.2018
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Сергей Норд
А Порошенко и под Москвой рад бы был видеть базу НАТО, а мы рады бы видеть его в добрых руках медиков нужного профиля..
17:55
20.09.2018
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