В Калининграде прокомментировали идею создания военной базы США в Польше

КАЛИНИНГРАД, 20 сен — РИА Новости. Идея создания постоянной военной базы США в Польше, которая граничит с российской Калининградской областью, ничего кроме недоумения и даже раздражения у калининградцев не вызывает, хотя местные жители любят и уважают поляков, сказал журналистам губернатор области Антон Алиханов.

Во вторник президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что верит в возможность создания в его стране постоянной военной базы США в интересах сохранению мира в Европе.

"Считаю, что нам не стоит бояться. Не думаю, что в общем и целом для поляков это создаст какое-то пространство безопасности, скорее кроме недоумения и раздражения это ничего у нас не вызывает. Но это вполне себе в русле польской внешней политики последних лет. Мы к этому привыкли", — сказал Алиханов.

"Но это не дело региона – мы занимаемся своей внутренней тематикой, хотя на милитаризацию региона смотрим реалистично, здраво. Понимаем, что на любой вопрос или на любой вызов будет соответствующий ответ. Мы поляков любим и уважаем", — добавил губернатор.

В последнее время в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. В связи с этим принята программа резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США. Польша официально предложила выделить до двух миллиардов долларов для развертывания на своей территории американской бронетанковой дивизии. Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у РФ планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.