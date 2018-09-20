Борисов намерен ускорить строительство катеров "Мурена"

ХАБАРОВСК, 20 сен — РИА Новости. Исполнение заказа на строительство восьми судов на воздушной подушке типа "Мурена" на Хабаровском судостроительном заводе может начаться на два года раньше — в 2019 году, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в четверг на совещании на предприятии.

"Вы знаете, что в текущей программе вооружения у нас с 2021 года в планах есть строительство скоростных судов на воздушной подушке типа "Мурена", восемь кораблей. Я думаю, для того чтобы поддержать завод, чтобы поддержать край, мы рассмотрим возможность досрочного заключения контракта начиная с 2019 года. Я по приезду дам такие приручения, переговорю с коллегами из ВМФ, Минобороны, чтобы вы уже начали подготовительные работы, оснастку, установили операционные связи со всей цепочкой, кто будет задействован", — сказал Борисов.

Он отметил, что контракт будет долгосрочный — до 2027 года. Параллельно с этим заказом завод будет строить и гражданские суда. В частности, речь идет о краболовах для рыбаков Дальнего Востока, а также новом быстроходном пассажирском судне проекта А45-2, к которому проявляют интерес китайские заказчики.

По его оценке, стоимость контракта Минобороны на судостроительном заводе составит около 3 миллиардов рублей.

Хабаровский судостроительный завод — одно из стратегических предприятий Дальнего Востока, входящее в состав Объединенной судостроительной корпорации. Здесь строят надводные корабли и суда любого назначения водоизмещением до 2 тысяч тонн, в том числе катера на воздушной подушке "Мурена". Предприятие основано в 1951 году, за это время здесь построено около 360 судов, включая более 200 военных, в том числе и на экспорт в Индию, Сирию, Корею, на Кубу.

Десантные катера на воздушной подушке проекта 12061 "Мурена" предназначены для высадки десанта на необорудованное побережье. Катер имеет водоизмещение 150 тонн, его длина составляет 31,3 метра, ширина — 14,6 метра. "Мурена" способна развивать скорость 55 узлов (102 километра в час) и перевозить один танк, две боевые машины пехоты или 130 человек десанта. На вооружении корабля стоят две 30-мм автоматические артиллерийские установки АК-306, два гранатомета АГС-17 "Пламя", а также переносное устройство для постановки до 24 мин.