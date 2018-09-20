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Форт Трампа. Кому выгодно размещение военной базы США в Польше

(обновлено: 08:19 20.09.2018)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в ЛитвеАмериканские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Несколько тысяч пехотинцев, сотни танков, БМП и бронетранспортеров, артиллерийские орудия и вертолеты — Польша решила изменить геополитический ландшафт Европы, разместив на своей территории полноценную американскую военную базу. Постоянную прописку на польской земле получит целая бронетанковая бригада США. Пока в Пентагоне обдумывают детали, поляки уже выразили готовность потратить на обустройство базы два миллиарда долларов. Зачем это нужно Варшаве и чем выгодно Вашингтону — в материале РИА Новости.

Восточная "угроза"

США и Польша ведут переговоры в двустороннем порядке, то есть вне НАТО. Поляки обосновывают необходимость американского военного присутствия угрозой, якобы исходящей от России. В частности, их беспокоят крепкие связи между Москвой и Минском — не только в экономической, но и в военной сфере. Министр обороны Томаш Шатковский убежден, что с размещением американского контингента Польша не будет рассматриваться как буферное государство и это "скажется на реальном чувстве безопасности".

Танки Т-90А механизированной колонны войск Московского гарнизона Центрального военного округа
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Между тем в стране и так расквартированы около четырех тысяч военнослужащих США в составе как частей и подразделений Пентагона, так и многонациональных сил НАТО. Правда, пока они здесь находятся в режиме ротации и по большей части "проездом", когда принимают участие в совместных учениях в Европе. Причем не спешат вывозить бронетехнику после учений. А чтобы обойти международные договоренности, пользуются маленькой хитростью. Например, в 2017 году в рамках операции "Атлантическая решимость" США разместили в Польше Третью бронетанковую бригаду с сотней танков M1A1 Abrams, тяжелыми самоходными гаубицами M109 Paladin и БМП Bradley. Позже на смену этому подразделению перебросили Вторую бронетанковую бригаду примерно такого же состава. На бумаге все вышло гладко — одни солдаты приехали, другие уехали. Только вот технику с собой не захватили.

Вроде бы ничего криминального: стоят пустые танки, не возить же их туда-сюда. Но экипажи для этой бронетехники при необходимости за два часа прибудут сюда с базы Рамштайн в Германии. Такой тактикой двойного базирования американцы активно пользовались еще во времена холодной войны. Ежегодно на учениях REFORGER они практиковались в считаные дни разворачивать войска в Западной Германии, где у них хранились готовые комплекты техники. Личный состав тогда доставляли авиацией.

© AP Photo / Alik KepliczАмериканский военный в Польше во время учений "Атлантическая решимость"
© AP Photo / Alik Keplicz
Американский военный в Польше во время учений "Атлантическая решимость"

Удобный рычаг

Ротация ротацией, а постоянный воинский контингент США в сердце Восточной Европы вблизи границ России — это уже немного другая история. Военный эксперт Александр Перенджиев считает, что новые обстоятельства позволят политической элите Польши существенно укрепить свои позиции как внутри страны, так и в Европе.

"Это будут мобильные войска, при необходимости они быстро перебрасываются в любые районы Европы, — пояснил Перенджиев РИА Новости. — Польша станет плацдармом для перебазирования войск, в том числе на Украину. Речь может идти и о таких государствах, как Чехия, Словакия, Венгрия, которые в последнее время демонстрируют некоторую независимость от НАТО и Евросоюза. Американцам база позволит при ведении переговоров намекать на применение силы. Это, по сути дела, акт оккупации Восточной Европы, где политическая элита Польши выступает инструментом и преданным помощником США".

© AP Photo / Lukasz SzelemejСовместные учения войск США и Польши
© AP Photo / Lukasz Szelemej
Совместные учения войск США и Польши

Военнослужащий во время международных антитеррористических учений ШОС Мирная миссия-2016
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
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В свою очередь, бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-полковник Леонид Ивашов уверен, что наращивание постоянного присутствия американских войск в Польше направлено на продвижение экономических интересов США в Европе. "Американцам нужно продавать европейцам свой дорогой и не очень качественный сланцевый газ, — отметил эксперт. — Поэтому Вашингтон держит Европу в подчинении с помощью военной силы, прежде всего НАТО. Например, Объединенными силами альянса в Европе всегда командует генерал или адмирал из США, имеющий довольно широкие полномочия. Сегодня отношения Вашингтона и стран Западной Европы обостряются, особенно с Германией, Францией и другими странами континента. Поэтому США используют в своих интересах восточные страны, которые более податливы. Например, при определенном давлении Болгария отказалась от российской газовой трубы, расчистив таким образом дорогу сланцевому газу США".

С военной точки зрения, считают эксперты, новый американский объект не угрожает безопасности России. "Это небольшая база бригадного масштаба, — уточнил Ивашов. — Пугаться ее не надо, у нас есть все средства, чтобы ответить в случае угрозы. Военнослужащих там будет до шести тысяч человек. Войска, которые сегодня находятся на территории Польши, войдут в состав базы, плюс добавят еще пару батальонов — у американцев ведь не бесконечный ресурс контрактников".

© Фото : Public domainВоеннослужащий армии США во время совместных учений войск НАТО Allied Spirit VII в Германии. 12 ноября 2017
© Фото : Public domain
Военнослужащий армии США во время совместных учений войск НАТО Allied Spirit VII в Германии. 12 ноября 2017

Европейское противостояние

Российское руководство полагает, что размещение военной базы США в Польше — суверенное решение Варшавы, которое не способствует стабильности на континенте и повлечет контрдействия с российской стороны.

Сегодня численность военного контингента в Европе — до 60 тысяч военнослужащих всех родов войск. Крупнейшая база Рамштайн расположена на севере Германии. Рамштайн — одна из двух баз на германской территории, где, предположительно, хранятся ядерные боеголовки. Это одновременно опорный пункт, штаб-квартира ВВС США в Европе и одна из баз НАТО. Здесь служат около 15 тысяч военных и работают почти 30 тысяч гражданских специалистов.

Танк M1 Abrams на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Еще несколько военных баз находятся в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Италии. Кроме того, с 2016 года по просьбе Латвии, Литвы и Эстонии альянс разместил в этих странах многонациональные батальоны. Позже Минобороны Литвы заявило о создании в 60 километрах от границы с Россией первого в Прибалтике авиационного полигона по стандартам НАТО.

Однако, судя по информации из открытых источников, у России на западном направлении с обороной все в порядке и ресурсов для эффективного военного противодействия хватает. Так, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области дислоцируются части полностью укомплектованной Шестой общевойсковой армии, вооруженные танками Т-72, дальнобойными гаубицами, ракетными комплексами "Искандер-М" и огнеметами ТОС-1А "Солнцепек".

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкРазвертывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Развертывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"

Южнее, на территории Белгородской, Воронежской и Смоленской областей, размещены части 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа, которая сейчас активно перевооружается, в том числе танками Т-72Б3 последнего поколения. В Псковской области расквартированы 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия и отдельная бригада спецназа. В Калининградской области развернут 11-й армейский корпус Балтийского флота с танками Т-72, крупнокалиберной артиллерией и ОТРК "Искандер-М". С воздуха западное направление прикрывает Шестая армия ВВС и ПВО с аэродромами в Воронежской, Смоленской, Ленинградской и Псковской областях.

Большинство опрошенных РИА Новости экспертов сходятся во мнении, что размещение американской базы в Польше вряд ли приблизит большую войну в Европе — этого не хотят ни США, ни европейцы, ни тем более Россия. Вывод можно сделать один: американцам вновь удалось хоть немного, но усилить контроль над Европейским союзом. А польскому правительству остается только оправдываться перед согражданами за миллиардные затраты на военную опеку из-за океана.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
© РИА Новости / Стрингер
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Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
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