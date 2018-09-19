Путину показали экспозицию "Калашникова" в парке "Патриот"

КУБИНКА (Московская обл.), 19 сен — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в День оружейника показали разработки концерна "Калашников".

В среду президент РФ Путин посетил экспозицию "Калашникова" в парке "Патриот", где ознакомился с образцами и макетами разработанной ими техники. Среди экспонатов выставки — предназначенный ОМОН Росгвардии комплекс "Стена" для защиты от агрессивно настроенных граждан, бронемашина "Астейс" с боевым модулем, электромобиль и электромотоциклы, снегоходы, багги, а также макеты беспилотников Zala и судов различного назначения, включая скоростное судно "Комета".

Во время осмотра выставки президента сопровождали вице-премьер Юрий Борисов, министр обороны РФ Сергей Шойгу, замминистра обороны Алексей Криворучко, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

После осмотра выставки Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии РФ.