"Калашников" рассказал о комплексах "Стена" для защиты от агрессивной толпы

КУБИНКА (Московская область), 19 сен — РИА Новости. Около 10 комплексов "Стена" для защиты от агрессивно настроенных групп граждан поступят в региональные подразделения Росгвардии до конца года, сообщили в концерне "Калашников", занимавшемся разработкой проекта.

Как ожидается, комплекс среди других разработок "Калашникова", в среду покажут президенту РФ Владимиру Путину, который посетит парк "Патриот" для проведения заедания Военно-промышленной комиссии.

Представитель "Калашникова" до начала основных мероприятий рассказал журналистам, что к производству готовится вторая версия комплекса. "Скорее всего, в этом году будет поступать в региональные подразделения ОМОН", — сказал он.

Комплекс представляет собой модификацию грузовика "Камаз". Кузов обшит листами металла, на стеклах – металлические решетки. Вместо кузова — система, которая в рабочем состоянии превращается в заграждение перед автомобилем с небольшими стеклянными отверстиями. Максимальная длина в таком состоянии – 7,5 метров. Указывается, что комплекс переходит из мобильного состояния в рабочее за 3-4 минуты. Ширина заграждения подгоняется по ширине улицы так, что несколько машин могут перекрыть ее целиком.

Как сообщил представитель "Калашникова", Росгвардия сама определит регионы, в которые будут отправлены комплексы. Всего планируется, что концу года их изготовят до 10.

Испытания автомобиля были проведены в московском ОМОНе. По их результатам появились наработки для второй версии. К примеру, на первой версии был водомет, которого теперь не будет. "Он оказался лишним в связи с излишним травматизмом", — сказал представитель концерна.

На машине установлены средства фото- и видеофиксации. "Также на машине есть стробоскопы и средства звукового давления", — сказал представитель.

Он уточнил, что во время испытаний машину атаковали, в том числе зажигательной смесью, но комплекс разработан так, что может сам себя тушить многократно.

Подобный автомобиль, по словам представителя "Калашникова", был на дежурстве во время ЧМ по футболу в России, но в его использовании не возникло необходимости.

"Основная цель комплекса — снизить потери среди сотрудников Росгвардии", — сказал представитель "Калашникова".

"В первую очередь она просто разграждает агрессивную толпу от сотрудников ОМОНа, дает возможность сбить накал", — сказал представитель.

Он заявил, что подобных комплексу "Стена" нет ни в одной стране мира, уточнив, что у органов внутренних дел Франции есть похожий автомобиль, но размером с микроавтобус, а не грузовик.