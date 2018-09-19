На юге России более 3,5 тысячи военнослужащих подняли по тревоге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен — РИА Новости. Более 3,5 тысячи военнослужащих и 600 единиц техники 49-й общевойсковой армии российского Южного военного округа приведены в боевую готовность в рамках учебной тревоги, сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

Проверка, к которой привлечены соединения и воинские части, дислоцированные на Ставрополье и в Карачаево-Черкессии, объявлена по приказу командующего войсками Южного округа Александра Дворникова.

"В рамках мероприятий проверки боевой готовности командованиям соединений и воинских частей предстоит отработать на практике задачи организации управления войсками с подвижных полевых пунктов управления", — сказал он.

В рамках двусторонних командно-штабных учений с мотострелковыми соединениями комплексной комиссией штаба Южного округа будут оценены способности должностных лиц командования воинских частей управлять разведывательно-ударной деятельностью подчиненных подразделений.

В соответствии с замыслом проверки боеготовности личный состав совершит марши комбинированными способами на общевойсковые полигоны округа. В ходе выдвижения военнослужащие отработают вводные по отражению нападения условного противника, преодолению зараженных участков местности, всестороннего обеспечения подразделений. На полигонах военнослужащим предстоит выполнить тактические задачи с проведением этапов боевых стрельб.