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Безопасность

Ветхая армада. Зачем Украина скупает старые датские тральщики

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CC BY-SA 3.0 / Heb / Danish navy SF300 vessel Støren (P555) acceleratingМинный тральщик Storen (Р555) класса Standart Flex 300Минный тральщик Storen (Р555) класса Standart Flex 300
CC BY-SA 3.0 / Heb / Danish navy SF300 vessel Støren (P555) accelerating

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Модульный корпус, композитные материалы и истекший срок службы — на днях стало известно, что Украина планирует приобрести три датских минных тральщика, бывших в употреблении. СМИ сообщают, что "новые" плавсредства обойдутся в 102 миллиона евро и Дания уже одобрила эту сделку. Зачем Киев снова покупает устаревшую боевую технику — в материале РИА Новости.

Новые старые катера

Тральщики на базе катеров Flyvefisken (в переводе с датского "Летучая рыба"), или Standard Flex 300, по всей видимости, припишут к главной военно-морской базе Украины в Одессе. Пока здесь держит оборону единственный рейдовый тральщик проекта 1258Э "Геническ", которому перевалило за 30 лет. На его фоне даже престарелые датские корабли выглядят вполне молодцевато.

Особенность катеров проекта Standard Flex 300 — модульная схема. "Летучие рыбы" в свое время считались довольно продвинутыми и инновационными. Схема быстросменных модулей (процедура замены блоков занимает от 24 до 48 часов) позволяет использовать их в качестве ракетных, артиллерийских, противолодочных, противоминных кораблей или минных заградителей.

Каждый модуль представляет собой контейнер с определенным типом вооружения, которое выбирается в зависимости от поставленной задачи. Это может быть 76-миллиметровая артиллерийская установка, зенитно-ракетный комплекс, пусковые установки крылатых ракет "Гарпун", 533-миллиметровые торпедные аппараты, РЛС обнаружения воздушных и надводных целей или станция радиотехнической разведки. О закупке Украиной вместе с кораблями отдельных модулей не сообщалось, поэтому можно сделать вывод, что их будут использовать исключительно как тральщики.

Украинский фрегат Гетман Сагайдачный
© AFP 2018 / Genya Savilov
"Дайте грошей". Как украинский флот умирает без денег
Датский флот в 1986-1996 годах получил 14 таких катеров и около сотни сменных модулей. Считалось, что с учетом военно-географических условий Дании удалось заменить сразу несколько классов устаревших кораблей и судов единым универсальным. Однако модульная конструкция себя не оправдала. Катера применялись не как многофункциональные, а как специализированные — с одним фиксированным набором оборудования и вооружения. Корпус выполнен из стеклопластика, комбинированная дизель-газотурбинная энергоустановка разгоняет катер до 20 узлов.

Flyvefisken вывели из состава датского флота в 2010-2012 годах. Три из них в варианте сторожевиков купила Литва, пять — Португалия. Тральщики с противоминным оборудованием, предназначенные для ВМС Украины, сейчас на консервации на датской военно-морской базе Корсер — ожидают завершения сделки. По оценкам экспертов, покупка трех подержанных катеров малого тоннажа вряд ли поправит плачевное положение дел в украинских ВМС и добавит им ударной мощи.

CC BY-SA 2.5 / Eget arbejde / HDMS Makrelen (P554) med en drone af MSF-klassen foran A.P. Møller-Mærsk's hovedkvarter på Esplanaden i KøbenhavnМинный тральщик Makrelen (P554) класса Standart Flex 300
CC BY-SA 2.5 / Eget arbejde / HDMS Makrelen (P554) med en drone af MSF-klassen foran A.P. Møller-Mærsk's hovedkvarter på Esplanaden i København
Минный тральщик Makrelen (P554) класса Standart Flex 300

Проблемы с доставкой

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, эта сделка выгодна скорее самим датчанам. "Они уже не нуждаются в этих катерах. Сегодня в составе королевского флота есть современные сторожевые корабли океанского типа, фрегаты, корабли управления и поддержки, способные решать совместные задачи в составе флота НАТО, — говорит Леонков. — Датчане неплохо подзаработают и, возможно, смогут обновить свой флот. Купят еще один фрегат или корвет, изготовят сами или закажут в Англии. Выгода здесь очевидна и с той точки зрения, что катера не придется пилить на лом — это стоит денег, а тут подвернулась такая сделка".

Сотрудники береговой охраны Украины патрулируют Азовское море в районе Мариуполя, архивное фото
© AFP 2018 / Alexander Khudoteply
Эксперт оценил возможности Украины по созданию базы на Азовском море
Кроме того, считает эксперт, Украина, скорее всего, столкнется с проблемами и при транспортировке приобретенных катеров. "От Дании до Литвы, которая тоже в свое время купила несколько "Флювефискенов", — рукой подать, — отметил Леонков. — А тут придется совершить поход из Дании через Гибралтар, через все Средиземное море, Босфор. Это длительный переход, катера надо сопровождать, обеспечивать топливом — логистика стоит немалых денег. В Азовское море их тоже не пустят. Москитные катера пришли на Азов не своим ходом, их привезли на трейлерах. Попытка воспользоваться водными путями не удалась — пройти под мостом, который соединяет российские берега, им не позволили, потому что это фактически пересечение границы. "Флювефискены" весят 320 тонн, и вряд ли их получится перевезти по земле".

Судя по всему, участь новых украинских катеров — ходить в Черном море и пугать своим видом неосведомленных обывателей. Для имитации боеспособности Военно-морских сил Украины они вполне подходят, но чтобы противодействовать России (эту задачу неоднократно декларировали украинские политики), вряд ли сгодятся.

CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины / Рейдовый тральщик "Геническ" ВМС Украины
CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины /
Рейдовый тральщик "Геническ" ВМС Украины

Желто-москитный флот

В последние годы Украина делает ставку на оснащение Военно-морских сил в основном малыми катерами и закупать эсминцы пока не собирается. Командование ВМС уже не надеется достигнуть военного паритета с Россией на Черном и Азовском морях, однако считает, что стране необходим небольшой, но эффективный флот. По аналогии с ВМС Норвегии, Швеции и Израиля. Кроме того, до конца 2018-го Киев планирует создать военно-морскую базу на Азовском море. Это, судя по всему, один из пунктов новой стратегии развития украинского флота до 2035 года, которая разрабатывается при активном участии иностранных специалистов.

Сотрудники пограничной службы Украины в Азовском море. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский генерал рассказал, зачем Киеву база в Азовском море
Ожидается, что первыми на новую базу поступят легкие артиллерийские бронекатера "Гюрза-М". Сейчас в составе ВМС Украины четыре таких катера. Все они построены предприятием "Кузня на Рыбальском", принадлежащим президенту Петру Порошенко. Несмотря на многочисленные просчеты в конструкции и проблемы, возникшие при приемке, украинское военное ведомство заказало еще два катера.

Другая новинка для украинских моряков — десантно-штурмовые катера "Кентавр". Один из них недавно спустили на воду. Корабль вооружен реактивной системой залпового огня, крупнокалиберными пулеметами и гранатометами, скорость — до 40 узлов, берет на борт 36 морских пехотинцев со штатным вооружением. Причем, как заявляют украинские власти, "Кентавры" полностью спроектированы и построены на Украине, а по боевым характеристикам не уступают лучшим мировым образцам.

CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины / Спуск на воду катера "Кентавр" ВМС Украины
CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины /
Спуск на воду катера "Кентавр" ВМС Украины

Предполагается, что малые катера ВМС Украины будут использовать тактику "волчьей стаи", разработанную подводниками нацистской Германии в годы Второй мировой войны. Украинские моряки немного подогнали ее под современные условия и свои возможности и рассчитывают одновременно атаковать несколькими легкими бронекатерами один крупный корабль противника. По их задумке, фрегат или ракетный крейсер не сможет сопровождать сразу несколько целей и не успеет нанести огневое поражение всем боевым единицам так называемого москитного флота, стремительно направляющимся к цели.

Делается расчет на то, что один-два катера все же сумеют приблизиться на расстояние выстрела и точным залпом торпед или ракет потопить вражеский корабль. При этом военнослужащие ВМСУ открыто заявляют, что такая тактика направлена исключительно против боевых кораблей Черноморского флота России. Этим же методом они хотят захватывать нефтяные вышки российского "Черноморнефтегаза".

 

CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины / Спущенный на воду катер "Кентавр" ВМС Украины
CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины /
Спущенный на воду катер "Кентавр" ВМС Украины
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Безопасность
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Artem 61 rus
А когда то в Николаеве авианесущие крейсера строили
08:08
19.09.2018
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