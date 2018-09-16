Награда цвета крови. Подвиги кавалеров ордена Красного Знамени

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Андрей Коц. "Вручить за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите Отечества" — cто лет назад, 16 сентября 1918 года, был учрежден орден Красного Знамени, одна из высших воинских наград СССР. Ее получали не только отдельные военнослужащие, но и воинские части, соединения и объединения, боевые корабли, государственные и общественные организации. Всего к 1991 году в СССР насчитывалось почти 600 тысяч кавалеров ордена Красного Знамени. Об их самых ярких подвигах — в материале РИА Новости.

Снайпер

Легендарного советского снайпера 62-й армии Василия Зайцева, уничтожившего в Сталинграде из своей трехлинейки 225 гитлеровцев, наградили орденом Красного Знамени в начале ноября 1942-го. К этому моменту на его счету было 110 убитых солдат и офицеров противника. Немцы боялись опытного стрелка, как дьявола: он бил практически без промаха и ни разу не дал себя обнаружить. Умел выбрать идеальную позицию для стрельбы, тщательно ее маскировал и часами выжидал подходящего момента для единственного точного выстрела. Кроме того, Зайцев тренировал других советских снайперов и написал за годы войны два учебника по стрелковому мастерству. Именно он изобрел применяемый до сих пор прием охоты шестерками: одну и ту же зону в районе боевых действий с разных сторон перекрывают три снайперские пары — по стрелку и наблюдателю в каждой.

Второй орден Красного Знамени гвардии старший лейтенант Василий Зайцев, в то время командовавший отдельной зенитной пулеметной ротой, получил за бой 10 мая 1944-го в районе села Пугачень Молдавской ССР. Как следует из наградных документов, Зайцев и его товарищи противостояли превосходящим силам противника, остановив прорыв танков и пехоты к командному пункту штаба 79-й стрелковой дивизии. Командир роты лично уничтожил 18 гитлеровцев и был тяжело ранен.

Истребитель

Самый результативный советский летчик-ас Великой Отечественной Иван Кожедуб в годы войны сбил 64 самолета противника. Он совершил 330 боевых вылетов и провел 120 воздушных боев. Интересно, что первый же поединок едва не стал для него последним: Ла-5 Кожедуба был подбит немецким "мессером", однако пилоту в итоге удалось посадить самолет. После этого его не сбивали ни разу, хотя сажать поврежденные в бою машины "на брюхо" асу приходилось неоднократно. К концу жизни грудь трижды Героя Советского Союза украшали десятки наград, в том числе семь орденов Красного Знамени. Четыре из них он получил в годы войны.

Первой награды Кожедуб удостоился за воздушные бои на Курской дуге. С 6 по 9 июля 1943 года он лично сбил два пикирующих бомбардировщика Ю-87 и два истребителя Ме-109. Второй орден Красного Знамени летчику вручили в конце августа 1943-го за грамотные действия на харьковском направлении с 25 июля по 20 августа. Здесь он совершил 47 боевых вылетов, провел 13 воздушных боев и лично сбил три истребителя Ме-109, причем два из них — с интервалом всего в три минуты. Третий раз Кожедуба наградили за 19 уничтоженных с 22 сентября 1944-го по 12 февраля 1945-го самолетов противника.

Разведчики

Четвертый — за серию неравных боев зимой-весной 1945-го, из которых он вместе с ведомыми выходил победителем, несмотря на численное превосходство противника. Так, 22 марта пара Кожедуба во время "свободной охоты" бесстрашно атаковала 30 истребителей ФВ-190 в районе Зееловских высот. Внезапно появившись со стороны солнца, ас уничтожил самолет командира вражеской эскадрильи. Немцы, не ожидавшие нападения и не знавшие, сколько именно советских истребителей им противостоит, изменили курс и ретировались.

Разведчики капитан Владимир Маков, сержанты Михаил Минин, Алексей Бобров, старшие сержанты Александр Лисименко и Гизий Загитов, воевавшие в 136-й Режецкой Краснознаменной артиллерийской бригаде, были награждены орденами Красного Знамени в мае 1945-го за символичный подвиг, имевший огромное моральное значение для советских солдат в последние дни войны. Именно они 30 апреля в 22:40 водрузили над Рейхстагом первый штурмовой флаг. Разведчики проникли в здание незамеченными, выбили дверь на пожарную лестницу, поднялись на чердак. Оттуда через слуховое окно проникли на крышу над западным фронтоном и установили красное знамя в короне одной из скульптур.

Бойцы охраняли подступы к знамени до пяти часов утра 1 мая, после чего по приказу командования покинули Рейхстаг. К слову, Михаил Егоров и Мелитон Кантария из 150-й стрелковой дивизии, шедшие во втором эшелоне атакующих, оказались на крыше только в третьем часу ночи. Знамя они сначала установили на статуе кайзера Вильгельма II, а чуть позже перенесли на купол Рейхстага.

Подводник

Капитан первого ранга Николай Затеев принял командование подводной лодкой К-19 в 1958-м. В следующем году головной советский атомный ракетоносец спустили на воду, в ноябре 1960-го приняли в состав Северного флота, а в конце мая 1961-го субмарина отправилась в первый поход. При возвращении на базу после учений "Полярный круг" примерно в 70 милях от острова Ян-Майен на лодке произошла авария правого реактора. Несмотря на усиление радиационного фона в отсеках, экипаж работал в "горячей" зоне и героически боролся за живучесть К-19 до последнего.

Первый командир атомной подводной лодки К-19, капитан первого ранга Николай Владимирович Затеев Первый командир атомной подводной лодки К-19, капитан первого ранга Николай Владимирович Затеев

Через сутки после аварии всех подводников эвакуировали, а лодку отбуксировали на базу. В результате сильного облучения c 10 по 23 июля 1961 года скончались восемь моряков. Жертв могло быть больше, если бы не умелые действия экипажа в тяжелейших условиях. Атомные энергетические установки для советских подводников тогда были областью новой и малоизученной. Однако печальный опыт, приобретенный при ликвидации первых аварий, помог со временем создать надежные атомоходы. За умелое руководство командой в кризисной ситуации каперанга Затеева 9 августа 1961 года наградили орденом Красного Знамени.

Десантники

Бой десантников 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка на высоте 3234 в афганской провинции Хост 7-8 января 1988 года — один большой подвиг: 39 советских солдат и офицеров отразили натиск 400 душманов и пакистанских коммандос, потеряв убитыми лишь шесть человек. За десять часов сражения десантники отбили 12 вражеских атак. Практически все выжившие гвардейцы к концу боя были ранены, но высоту не оставили, пока по прикрываемой ими дороге не проследовал последний конвой с гуманитарной помощью в сторону города Хост.

За проявленный героизм всех бойцов наградили орденами Красного Знамени и орденами Красной Звезды. Младший сержант Вячеслав Александров и рядовой Андрей Мельников удостоены звания Героя Советского Союза посмертно.