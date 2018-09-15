СМИ рассказали о преимуществе Су-35 над F-22

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российский Су-35 имел бы преимущество над американским истребителем пятого поколения F-22 Raptor, если бы им пришлось встретиться в бою, пишет обозреватель издания Business Insider.

Во вторник американские истребители-невидимки F-22 недалеко от Аляски сопровождали российские бомбардировщики Ту-95 и истребители Су-35.

F-22, обладая невероятными способностями по маневрированию в воздухе и вседиапазонной незаметностью, скрывающей его от врагов на расстоянии, является наиболее опасным боевым самолетом США, пишет автор, добавляя, что эти характеристики не играют решающей роли в современных реалиях.

Так, при выполнении перехвата истребитель должен приблизиться к самолету, вторгшемуся в его воздушное пространство, и сообщить по радиосвязи: "Развернитесь, или мне придется применить меры". Затем самолет обычно наклоняется в сторону и демонстрирует крыло с ракетами. Однако у F-22 все ракеты и бомбы хранятся внутри.

Что касается российского Су-35, он несет больше ракет, чем американский истребитель, и легко может показать перехватываемому самолету, что он вооружен. И если формальный перехват превратится в реальный воздушный бой, F-22 начнет его в очень неблагоприятных условиях.

Кроме того, маневренность российского истребителя дает ему дополнительные шансы и при уклонении от вражеских ракет, и в ближнем воздушном бою.

В то же время автор отмечает, что один лишь тот факт, что Су-35 может лучше маневрировать и нести больше ракет, еще не означает, что он автоматически выиграет воздушный бой. Возможности F-22 и его пилотов, которые являются одними из лучших в ВВС, несомненно, дадут ему шанс в таком противостоянии, говорится в материале.