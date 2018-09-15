"Искандер-М" уничтожил командный пункт условного противника под Астраханью

НОВОСИБИРСК, 15 сен — РИА Новости. Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ракетной бригады 41-й армии Центрального военного округа на полигоне Капустин Яр в Астраханской области уничтожили командный пункт условного противника, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.

"По замыслу учений, разведывательное подразделение обнаружило командный пункт условного противника на расстоянии более 200 километров. Координаты цели были переданы расчетам ОТРК "Искандер-М". Военнослужащие успешно провели боевой пуск и ракетой уничтожили объект "противника", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что анализ данных, полученных средствами объективного контроля, показал стопроцентное поражение цели.

"Кроме того, расчеты выполнили нормативы по смене огневых позиций, маскировке оперативно-тактического ракетного комплекса и загрузке ракет с транспортных и транспортно-заряжающих машин", — говорится в сообщении.

Ракетный комплекс "Искандер-М" способен поражать цели на дальности до 500 километров. В его состав входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.