NI: новый российский самолет может стать серьезной проблемой для НАТО

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100 "Премьер" может дать России преимущество над силами НАТО, пишет The National Interest.

Издание отмечает, что воздушное судно сможет похвастаться значительными улучшениями в возможностях по сравнению со своим предшественником А-50. В частности, стандартные двигатели Д-30КП2 заменят на более мощные и современные ПС-90А-76, будет усилено шасси.

После модернизации на Ил-76МД-90А поставят новую систему гибридного сканирования "Премьер-476". Новая российская радарная система способна проводить активное радиоэлектронное вертикальное сканирование и механическое пеленгование

Таким образом, у ВВС России появится "невиданная до этого времени способность обнаруживать воздушные и наземные цели", поясняет NI.

Читайте продолжение материала на сайте ИноСМИ >>

