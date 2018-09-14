Росгвардия купит более 500 автоматов Калашникова "двухсотой серии"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Росгвардия в первой партии закупает свыше 500 новых автоматов Калашникова "двухсотой серии" — информация об этом размещена на официальном портале госзакупок.

Ранее информированный источник РИА Новости рассказал, что Росгвардия планирует до конца года заключить с концерном "Калашников" контракт на поставку первой партии АК-204.

Согласно описанию аукциона, ведомство планирует закупить 476 автоматов АК-200 и 60 автоматов АК-205. Цена контракта составляет почти 31 миллион рублей. Поставить оружие надо в управление Росгвардии по Удмуртской Республике в Ижевске.

Автомат Калашникова "двухсотой серии" разрабатывался "Ижмашем" примерно 10 лет назад, однако проект был заморожен. В 2015 году работы по "двухсотой серии" были возобновлены.

Публичная презентация автоматов Калашникова этой серии под индексами АК-200, АК-201, АК-202, АК-203, АК-204 и АК-205 состоялась в мае этого года на выставке передовых технологий правоохранительных органов РФ в Подмосковье.