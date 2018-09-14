Борисов рассказал о высоком спросе на российские средства ПВО

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Россия является мировым лидером по производству техники противовоздушной обороны, спросом на мировом рынке пользуются все комплексы и системы различной дальности и назначения, заявил журналистам в пятницу вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Спрос на российскую технику ПВО, а мы действительно с гордостью можем сказать здесь, что являемся лидерами во всем мире, это не только С-400, это уникальные возможности "Панциря", модернизированного "Бук-М3М", "Тунгуски", переносные зенитные ракетные комплексы тоже пользуются спросом… "Алмаз-Антей" (основной российский производитель техники ПВО) имеет долгосрочные контракты, в очередь стоят", — сказал вице-премьер.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" — одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В его состав входят более 60 заводов, научно-производственных объединений, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, на которых трудятся свыше 130 тысяч человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах.