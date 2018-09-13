Глава Минобороны Китая прокомментировал маневры "Восток-2018"

Основной этап военных маневров вооруженных сил Восток-2018 на полигоне Цугол в Забайкальском крае. Архивное фото

Основной этап военных маневров вооруженных сил Восток-2018 на полигоне Цугол в Забайкальском крае. Архивное фото

ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. Маневры "Восток-2018" стали демонстрацией взаимного доверия и традиционной дружбы России и Китая, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

Глава оборонного ведомства КНР во главе китайской делегации 12-13 сентября находится на забайкальском полигоне "Цугол", где проходят маневры "Восток-2018" в качестве спецпредставителя председателя КНР Си Цзиньпина. В четверг Вэй Фэнхэ наблюдал за ходом учений вместе с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Маневры в полной мере показали высокий уровень российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства, стали демонстрацией стратегического взаимного доверия, прагматического сотрудничества и традиционной дружбы", — заявил Вэй Фэнхэ, слова которого приводит оборонное ведомство КНР.

По его словам, они показали решимость и приверженность России и Китая к совместной защите регионального мира и безопасности, а также повышению способности вооруженных сил двух стран отвечать на различные угрозы безопасности.

"Стороны должны и в дальнейшем укреплять стратегическое сотрудничество и непрерывно продвигать развитие отношений между армиями двух стран", — добавил он.

Маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 15 сентября и являются крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус.