Глава Минобороны Китая прокомментировал маневры "Восток-2018"

ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. Маневры "Восток-2018" стали демонстрацией взаимного доверия и традиционной дружбы России и Китая, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.
"Маневры в полной мере показали высокий уровень российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства, стали демонстрацией стратегического взаимного доверия, прагматического сотрудничества и традиционной дружбы", — заявил Вэй Фэнхэ, слова которого приводит оборонное ведомство КНР.
"Стороны должны и в дальнейшем укреплять стратегическое сотрудничество и непрерывно продвигать развитие отношений между армиями двух стран", — добавил он.
Маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 15 сентября и являются крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус.