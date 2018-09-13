ПОЛИГОН ЦУГОЛ (Забайкальский край), 13 сен — РИА Новости. В Забайкалье завершилась основная фаза маневров "Восток-2018".

Как рассказали Минобороны, в ходе этого этапа учений военные отразили наступление, отработали переход подразделений в атаку и завершили разгром главных сил "противника".

В честь завершения основной фазы маневров на полигоне "Цугол" прошел смотр военной техники и парад участников, в котором приняли участие военнослужащие ВВО и ЦВО, а также китайские и монгольские подразделения.

Российскую технику на смотре представляли, в частности, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, БТР-80, БТР-82, боевые машины десанта БМД-4М.

"Восток-2018"

Учения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока под руководством министра обороны Сергея Шойгу. Они стали самыми масштабными за последние 37 лет. В них принимают участие почти 300 тысяч военных Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС, а также военные из Китая и Монголии.

Также в учениях задействованы более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения.