Путин рассказал, в чем заключается долг российских военных

ПОЛИГОН ЦУГОЛ (Забайкальский край), 13 сен — РИА Новости. Российская армия должна быть готова отстоять суверенитет и безопасность страны, а если потребуется — поддержать союзников, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наш долг перед Россией, обращаюсь сейчас к российским военнослужащим, наш долг перед нашей страной и родиной в том, чтобы быть готовым отстоять суверенитет, безопасность и национальные интересы нашей страны. А если потребуется — и поддержать союзников", — сказал Путин во время смотра войск на полигоне Цугол.

Глава государства в четверг в Забайкальском крае посмотрел основной этап военных манёвров "Восток-2018".

Маневры "Восток-2018" начались 11 сентября и продлятся 7 дней. Они проходят под руководством министра обороны Сергея Шойгу на территории Дальнего Востока и прилегающих акваториях Тихого океана. В ходе маневров "отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности РФ.

Всего к маневрам привлечены около 300 тысяч российских военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров, других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.