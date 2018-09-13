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Путин прибыл на учения "Восток-2018"

Сюжет:
Учения "Восток-2018" (65)
(обновлено: 06:54 13.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ.Путин в ходе наблюдения за военными учениями на забайкальском полигоне Цугол. Архивное фотоВ.Путин в ходе наблюдения за военными учениями на забайкальском полигоне Цугол. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПОЛИГОН ЦУГОЛ (Забайкальский край), 13 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на учения "Восток-2018" на забайкальском полигоне Цугол и уже наблюдает за ходом их выполнения, по сценарию маневров российские вооруженные силы отражают нападение, в ходе учений будут использованы комплексы "Искандер-М".

В.Путин в ходе наблюдений за военными ученииями на забайкальском полигоне Цугол. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин прибыл в Забайкалье, где пройдет основной этап маневров "Восток-2018"
Маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 15 сентября и являются крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус.

Воинские формирования ВС РФ, китайской и монгольской армий отработают действия по отражению наступления, нанесению всеми средствами огневого поражения силам условного противника, переходу подразделений в наступление и завершению разгрома его главных сил.

От ВС РФ в практических действиях принимают участие мотострелковые и танковые соединения сухопутных войск, десантно-штурмовые соединения ВДВ, группировки ракетных войск и артиллерии, ПВО, авиации, химической и биологической защиты, подразделения беспилотных летательных аппаратов. От Народно-освободительной армии Китая — мотострелковые, бронетанковые, артиллерийские, зенитно-ракетные, инженерно-саперные, понтонные подразделения и авиация. Участие в розыгрыше примут подразделения ВС Монголии.

На первом этапе для содействия наступающим войскам танкисты и мотострелки осуществят захват выгодных рубежей и уничтожат важные объекты противника. На реке в районе населенного пункта Цугол будет организована переправа военной техники.

На втором этапе будут разыграны четыре тактических эпизода с боевой стрельбой. Чтобы завоевать огневое превосходство и дезорганизовать управление войсками и оружием условного противника, будет нанесен массированный огневой удар с пусками крылатых ракет и налетом реактивной артиллерии, авиационным ударом из комплексов "Искандер-М", установок "Торнадо-1", "Ураган", "Град", самоходных установок "Мста-С", "Мста-Б", "Гиацинт", "Акация", а также бомбардировщиками Ту-95, Ту-22М3, Су-24, Су-34.

Всего в нанесении массированного огневого удара будет задействовано две установки "Искандер-М", 42 ударных самолёта, 52 реактивные системы залпового огня и 72 орудия ствольной артиллерии.

В ходе боя с переходящим к обороне условным противником будут применяться высокоточные боеприпасы, а для отражения воздушного налета — ЗРК "Стрела-10" и "Игла".

Подразделения российских и китайских вооруженных сил совместно выполнят задачи по уничтожению беспилотников условного противника, проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях взрывным способом с использованием самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит", уничтожению противника огнем тяжелых огнеметных систем залпового огня ТОС-1 "Буратино" и нанесению авиационного удара вертолетами армейской авиации Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор".

При этом действия групп штурма и разграждения будут поддерживаться самоходными роботизированными комплексами разминирования "Уран-6" и боевыми робототехническими комплексами "Уран-9".

Ремонтно-эвакуационные группы и медицинские подразделения отработают действия по проведению эвакуации "подбитой" техники и "раненых".

Затем, при поддержке ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии, российские и китайские подразделения перейдут к наступлению и отразят воздушные удары противника.

В огневой поддержке наступающих войск примут участие около 120 реактивных систем залпового огня, свыше 250 артиллерийских орудий и минометов, из них 18 реактивных систем залпового огня и 54 орудия артиллерийских подразделений Народно-освободительной армии Китая. Поддержка наступающих войск артиллерией будет вестись методом огневого вала.

Восточный Экономический форум. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Зачем Путину переговоры с азиатскими лидерами на фоне учений "Восток-2018"
Атаку переднего края обороны противника будут осуществлять подразделения 5-й отдельной танковой бригады, 36-й, 37-й и 38-й отдельных мотострелковых бригад Восточного военного округа совместно с подразделениями 1-й мотопехотной бригады Народно-освободительной армии Китая. В составе подразделений коалиции в наступательных действиях при поддержке сил и средств подвижных отрядов заграждения и противотанковых резервов, подразделений боевых машин поддержки танков "Терминатор", звеньев ударных вертолетов примут участие свыше 180 танков и более 90 боевых машин пехоты.

В обеспечении боевых действий десанта примут участие 25 военно-транспортных самолетов Ил-76МД, всего будет десантировано свыше 700 человек личного состава и 51 единица боевых машин десанта БМД-2.

Для обеспечения аэромобильных действий десанта привлекаются 46 вертолетов Ми-8АМТШ, 2 тяжелых многоцелевых транспортных вертолета Ми-26 и 14 вертолетов огневой поддержки Ми-24.

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