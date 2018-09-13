Путин прибыл в Забайкалье, где пройдет основной этап маневров "Восток-2018"

В.Путин в ходе наблюдений за военными ученииями на забайкальском полигоне Цугол. Архивное фото

В.Путин в ходе наблюдений за военными ученииями на забайкальском полигоне Цугол. Архивное фото

ПОЛИГОН ЦУГОЛ (Забайкальский край), 13 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на забайкальский полигон "Цугол", где пройдет основной этап крупнейших в современной истории страны военных маневров "Восток-2018".

На полигоне будут разыграны совместные практические действия российских и китайских вооруженных сил.

Как сообщалось ранее, всего в практических действиях войск на полигоне будут задействованы более 25 тысяч российских военнослужащих, около 3 тысяч военных Китая и Монголии, свыше 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также около 250 самолетов и вертолетов.

Маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 15 сентября и являются крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус. В них примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также подразделения Китая и Монголии.