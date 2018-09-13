Военнослужащие ЮВО успешно применили беспилотники на учениях в Абхазии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен — РИА Новости. Личный состав подразделения беспилотных летательных аппаратов российской военной базы в Абхазии в ходе этапа двусторонних ротных тактических учений обнаружил более 1 тысячи целей противника, сообщил журналистам начальник пресс-службы российского Южного военного округа Вадим Астафьев.

"На учебных мероприятиях, в ходе ведения наземной разведки с использованием беспилотников координаты штабов, техники и скопления пехоты условного противника в режиме онлайн передавались на командные пункты соединения", — сказал он.

Ежедневно на полигонах "Гудаута", "Цабал" и "Нагвалоу" военнослужащие совершенствовали навыки по подготовке к работе и развертыванию комплексов беспилотников, а также пуску самих аппаратов в условиях сильного ветра и в горах.

Кроме того, личный состав подразделения беспилотников проводил разведку надводных сил условного противника в рамках совместного учения дивизионов противовоздушной обороны 49-й общевойсковой армии и кораблей новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Всего в тактических учениях на территории Абхазии и приграничной морской зоны приняли участие свыше 1,5 тысячи российских военнослужащих, были задействованы более 500 единиц военной техники и кораблей, в том числе до 20 современных комплексов беспилотников.