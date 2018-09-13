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Бракоподводный процесс. Почему у США не получаются новые атомные субмарины

(обновлено: 08:11 13.09.2018)
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© Фото : public domainПодводная лодка USS Pennsylvania типа ОгайоПодводная лодка USS Pennsylvania типа Огайо
© Фото : public domain

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Шестнадцать межконтинентальных ракет в вертикальных шахтах, ядерный реактор, рассчитанный почти на полвека службы, и цена в шесть миллиардов долларов за штуку — США в ближайшее десятилетие усилят подводный флот новейшими атомными подводными лодками класса "Колумбия". По замыслу командования ВМС, перспективные субмарины сменят на ядерном посту устаревающие АПЛ класса "Огайо" и останутся в строю аж до 2085-го. Впрочем, выявленный еще на первой стадии строительства брак делает эти планы сомнительными. О тучах, сгущающихся над самым дорогостоящим проектом Пентагона, — в материале РИА Новости.

Лодки из золота

Первая из двенадцати подлодок типа "Колумбия" должна поступить в ВМС США в 2028 году. Согласно открытым данным, управлять субмариной и обслуживать ее будет экипаж из 155 человек. Корабль длиной около 170 метров и водоизмещением более 20 тысяч тонн получит на вооружение шестнадцать баллистических ракет четвертого поколения Trident II. Дальность полета такой ракеты — более одиннадцати тысяч километров. Она может нести на себе восемь боеголовок с индивидуальным наведением мощностью по 475 килотонн или четырнадцать зарядов по сто килотонн.

Подводная лодка проекта 636
© Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"
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Одна из особенностей новой подлодки — ядерный реактор, не требующий "дозаправки" в течение всего срока службы, а это, между прочим, 42 года. Еще одно важное конструктивное нововведение — электропривод движительной установки, который вкупе с Х-образным кормовым оперением значительно снизит уровень издаваемых субмариной шумов и сделает ее одной из самых скрытных в мире.

Ожидается, что "Колумбии" постепенно заменят подводные крейсера типа "Огайо", стоящие на вооружении уже более тридцати лет. Сейчас в составе ВМС их полтора десятка. Каждый несет по 24 межконтинентальные баллистические ракеты.

Примечательно, что "Колумбия" станет первой подводной лодкой в мире, на которой удобно и комфортно служить не только мужчинам, но и женщинам. Раньше девушек в экипажи субмарин не брали. Запрет отменили в 2010-м, и сегодня в американских ВМС числятся 130 матросов и офицеров прекрасного пола. Ради них на новых подлодках оборудуют раздельные душевые комнаты и гальюны, а кровати в кубриках оснастят дополнительными лестницами к верхним ярусам. Кроме того, все электронные дисплеи и информационные таблички разместят ниже, чем на других подлодках, а для управления большинством механических систем потребуется гораздо меньше физических усилий.

Согласно отчету конгресса, программа строительства новых стратегических ракетоносцев предварительно оценивается более чем в 120 миллиардов долларов, то есть в среднем каждый обойдется американскому бюджету в шесть миллиардов долларов. В эту сумму включены затраты на научно-исследовательские работы и непосредственно производство субмарин.

© Public domainПроект подводной лодки типа "Колумбия"
© Public domain
Проект подводной лодки типа "Колумбия"

"Недоваренная рыбка"

Проект признан одним их самых дорогостоящих, но успешным его пока не назовешь. Дефекты сварных швов в ракетных пусковых установках обнаружились уже на первом этапе строительства. По мнению экспертов американского оборонного издания Defense News, это может приостановить всю программу производства подлодок, жизненно важных для страны с точки зрения ядерного сдерживания.

Причем это затронет и строительство других подводных лодок — многоцелевых атомоходов класса "Вирджиния", вооруженных крылатыми ракетами. Дело в том, что в их конструкции используются те же универсальные пусковые модули, что и в "Колумбии". В настоящее время производство субмарин приостановлено, проводится расследование.

Авианосец USS Gerald R. Ford
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy
Подорвать бюджет. Самые затратные проекты вооружений
Американцы не первый раз сталкиваются с проблемами при создании морских образцов вооружения. Например, хорошо известна история ввода в строй суперэсминцев Zumwalt. Первый корабль серии DDG-1000 вступил в состав ВМС США 16 октября 2016 года. Но уже через месяц, 21 ноября, заглох в Панамском канале на пути к Сан-Диего, из строя вышли приводные валы обоих двигателей. Эсминец отбуксировали в порт, где вдобавок обнаружили утечку в системе охлаждения смазки. Серьезные проблемы с силовой установкой испытывает и второй эсминец серии DDG-1001 "Майкл Монсур". У корабля отказали фильтры гармоник, которые защищают чувствительное электрооборудование от колебаний мощности. В итоге "Майкл Монсур" временно лишился большей части высокотехнологичной электронной начинки.

Печально известен и другой экстремально дорогой проект — новейший авианосец Gerald Ford. Планировалось, что корабль начнет боевую службу в 2019 году, однако из-за постоянных поломок различных систем и оборудования срок сдвинули на 2022 год.

© AP Photo / Robert F. BukatyАмериканский эсминец USS Michael Monsoor типа Zumwalt, направляющийся в море для испытаний. 4 декабря 2017 года
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Американский эсминец USS Michael Monsoor типа Zumwalt, направляющийся в море для испытаний. 4 декабря 2017 года

Откаты и аутсорсинг

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, проблемы с качеством американской военной техники возникли в результате сращивания военно-промышленного комплекса и Пентагона в период с 1991-го по начало нулевых.

"Сформировалась определенная коррупционная составляющая, контракты исполняют по сильно завышенным ценам, — разъясняет Леонков РИА Новости. — ВПК стал тупо зарабатывать деньги с помощью военного ведомства, не уделяя при этом особого внимания качеству. Многие производства находятся за пределами США, экономят на комплектующих, отдают работу на аутсорсинг, а верфи и заводы занимаются только окончательной сборкой".

Взлет с воды самолета-амфибии А -40 (Альбатрос)
© РИА Новости / Роман Денисов
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Охотники за подлодками. Зачем Россия возрождает самолеты-амфибии А-40
Кроме того, в США острая нехватка инженерных кадров. Частые проблемы и дефекты на производстве говорят о низкой квалификации персонала и, возможно, о недостаточной мотивации. "Так и в других странах — подрастающее поколение не хочет связывать жизнь с работой на каких-либо заводах и промышленных предприятиях. В России же пока еще существуют трудовые династии, производственные традиции. Например, на некоторых судостроительных, авиационных заводах стаж нескольких поколений работников многократно превышает возраст самих предприятий", — подчеркивает эксперт.

Еще один фактор, влияющий на качество вооружений, — отсутствие в США такого понятия, как "военная приемка". "В России вооружение принимают очень строго, и неисправное в войска не попадает, — добавляет Леонков. — Конечно, бывают исключения, отдельные эксцессы, но когда все выясняется, виновные подвергаются серьезным санкциям, вплоть до уголовной ответственности. В США даже государственные испытания проводят совсем по-другому, у нас технику гоняют в самых жестких условиях, а если это танк, так его еще и обстреливают. Американцы никогда не обстреливали свои "Абрамсы", на словах верили, что они непробиваемые".

© Фото : public domainПодводная лодка USS Ohio готовится к ремонту и модернизации
© Фото : public domain
Подводная лодка USS Ohio готовится к ремонту и модернизации

Разработке и производству стратегических видов вооружений в России традиционно уделяется повышенное внимание, и глобальных просчетов стараются не допускать. Так, Северный и Тихоокеанский флот сейчас активно перевооружаются на атомные подводные крейсера проекта "Борей". До 2020 года ВМФ получит восемь таких субмарин. Головной корабль "Юрий Долгорукий" (принят в состав ВМФ России 10 января 2013 года) уже действует в боевом составе Северного флота, второй крейсер серии "Александр Невский" и третий "Владимир Мономах" — в составе Тихоокеанского флота. РПКСН "Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский" строятся.

С точки зрения конструкции и качества изготовления крейсеров существенных претензий у Минобороны к ВПК не было, разве что возник ряд трудностей с испытаниями их главного оружия — новейшей баллистической ракеты морского базирования "Булава". Пуски с 2006 по 2009 год были неудачными, сбоило программное обеспечение, ракеты самоликвидировались, отклонялись от курса, неустойчиво работали двигатели третьей ступени.

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© Минобороны России
"Юрий Долгорукий" выпустил четыре ракеты "Булава". Съемка Минобороны

Эксперты связывали это не с конструктивными особенностями подводной лодки, а с неудовлетворительной работой предприятий — производителей ракет. В итоге сроки принятия "Булавы" на вооружение заметно сдвинулись вправо. Однако все трудности российские конструкторы успешно преодолели.

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