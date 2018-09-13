Бракоподводный процесс. Почему у США не получаются новые атомные субмарины

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Шестнадцать межконтинентальных ракет в вертикальных шахтах, ядерный реактор, рассчитанный почти на полвека службы, и цена в шесть миллиардов долларов за штуку — США в ближайшее десятилетие усилят подводный флот новейшими атомными подводными лодками класса "Колумбия". По замыслу командования ВМС, перспективные субмарины сменят на ядерном посту устаревающие АПЛ класса "Огайо" и останутся в строю аж до 2085-го. Впрочем, выявленный еще на первой стадии строительства брак делает эти планы сомнительными. О тучах, сгущающихся над самым дорогостоящим проектом Пентагона, — в материале РИА Новости.
Лодки из золота
Первая из двенадцати подлодок типа "Колумбия" должна поступить в ВМС США в 2028 году. Согласно открытым данным, управлять субмариной и обслуживать ее будет экипаж из 155 человек. Корабль длиной около 170 метров и водоизмещением более 20 тысяч тонн получит на вооружение шестнадцать баллистических ракет четвертого поколения Trident II. Дальность полета такой ракеты — более одиннадцати тысяч километров. Она может нести на себе восемь боеголовок с индивидуальным наведением мощностью по 475 килотонн или четырнадцать зарядов по сто килотонн.
Ожидается, что "Колумбии" постепенно заменят подводные крейсера типа "Огайо", стоящие на вооружении уже более тридцати лет. Сейчас в составе ВМС их полтора десятка. Каждый несет по 24 межконтинентальные баллистические ракеты.
Примечательно, что "Колумбия" станет первой подводной лодкой в мире, на которой удобно и комфортно служить не только мужчинам, но и женщинам. Раньше девушек в экипажи субмарин не брали. Запрет отменили в 2010-м, и сегодня в американских ВМС числятся 130 матросов и офицеров прекрасного пола. Ради них на новых подлодках оборудуют раздельные душевые комнаты и гальюны, а кровати в кубриках оснастят дополнительными лестницами к верхним ярусам. Кроме того, все электронные дисплеи и информационные таблички разместят ниже, чем на других подлодках, а для управления большинством механических систем потребуется гораздо меньше физических усилий.
Согласно отчету конгресса, программа строительства новых стратегических ракетоносцев предварительно оценивается более чем в 120 миллиардов долларов, то есть в среднем каждый обойдется американскому бюджету в шесть миллиардов долларов. В эту сумму включены затраты на научно-исследовательские работы и непосредственно производство субмарин.
"Недоваренная рыбка"
Проект признан одним их самых дорогостоящих, но успешным его пока не назовешь. Дефекты сварных швов в ракетных пусковых установках обнаружились уже на первом этапе строительства. По мнению экспертов американского оборонного издания Defense News, это может приостановить всю программу производства подлодок, жизненно важных для страны с точки зрения ядерного сдерживания.
Причем это затронет и строительство других подводных лодок — многоцелевых атомоходов класса "Вирджиния", вооруженных крылатыми ракетами. Дело в том, что в их конструкции используются те же универсальные пусковые модули, что и в "Колумбии". В настоящее время производство субмарин приостановлено, проводится расследование.
Печально известен и другой экстремально дорогой проект — новейший авианосец Gerald Ford. Планировалось, что корабль начнет боевую службу в 2019 году, однако из-за постоянных поломок различных систем и оборудования срок сдвинули на 2022 год.
Откаты и аутсорсинг
По словам военного эксперта Алексея Леонкова, проблемы с качеством американской военной техники возникли в результате сращивания военно-промышленного комплекса и Пентагона в период с 1991-го по начало нулевых.
"Сформировалась определенная коррупционная составляющая, контракты исполняют по сильно завышенным ценам, — разъясняет Леонков РИА Новости. — ВПК стал тупо зарабатывать деньги с помощью военного ведомства, не уделяя при этом особого внимания качеству. Многие производства находятся за пределами США, экономят на комплектующих, отдают работу на аутсорсинг, а верфи и заводы занимаются только окончательной сборкой".
Еще один фактор, влияющий на качество вооружений, — отсутствие в США такого понятия, как "военная приемка". "В России вооружение принимают очень строго, и неисправное в войска не попадает, — добавляет Леонков. — Конечно, бывают исключения, отдельные эксцессы, но когда все выясняется, виновные подвергаются серьезным санкциям, вплоть до уголовной ответственности. В США даже государственные испытания проводят совсем по-другому, у нас технику гоняют в самых жестких условиях, а если это танк, так его еще и обстреливают. Американцы никогда не обстреливали свои "Абрамсы", на словах верили, что они непробиваемые".
Разработке и производству стратегических видов вооружений в России традиционно уделяется повышенное внимание, и глобальных просчетов стараются не допускать. Так, Северный и Тихоокеанский флот сейчас активно перевооружаются на атомные подводные крейсера проекта "Борей". До 2020 года ВМФ получит восемь таких субмарин. Головной корабль "Юрий Долгорукий" (принят в состав ВМФ России 10 января 2013 года) уже действует в боевом составе Северного флота, второй крейсер серии "Александр Невский" и третий "Владимир Мономах" — в составе Тихоокеанского флота. РПКСН "Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский" строятся.
С точки зрения конструкции и качества изготовления крейсеров существенных претензий у Минобороны к ВПК не было, разве что возник ряд трудностей с испытаниями их главного оружия — новейшей баллистической ракеты морского базирования "Булава". Пуски с 2006 по 2009 год были неудачными, сбоило программное обеспечение, ракеты самоликвидировались, отклонялись от курса, неустойчиво работали двигатели третьей ступени.
Эксперты связывали это не с конструктивными особенностями подводной лодки, а с неудовлетворительной работой предприятий — производителей ракет. В итоге сроки принятия "Булавы" на вооружение заметно сдвинулись вправо. Однако все трудности российские конструкторы успешно преодолели.