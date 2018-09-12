МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг посетит основной этап военных маневров "Восток-2018" на полигоне "Цугол" в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба Кремля.

"Тринадцатого сентября президент Российской Федерации Владимир Путин посетит основной этап военных маневров "Восток-2018" на полигоне "Цугол" в Забайкальском крае", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе учений воинские формирования ВС РФ и Народно-освободительной армии Китая отработают действия по отражению наступления условного противника.

Маневры проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.