Военные в Алтайском крае отработали экстремальное вождение танков Т-72

НОВОСИБИРСК, 12 сен – РИА Новости. Военнослужащие танковых подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в Алтайском крае отработали упражнения по экстремальному вождению на танках Т-72Б2 сообщает в среду пресс-служба ЦВО.

"Механикам-водителям предстояло преодолеть неподготовленный участок трассы длиной более 10 километров. Дистанция включала в себя различные препятствия, такие как водная преграда, колейный мост, противотанковый ров. Кроме того, военнослужащие отработали упражнения по экстремальному вождению – разворот танка на 90 градусов, преодоление подъемов и спусков в условиях лесистой местности", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что выполнение нормативов проводилось на максимально возможных скоростях. Кроме того механики-водители отработали установку противоминных тралов на танки Т-72Б2 и погрузку техники на железнодорожные платформы.

Сорок первая общевойсковая амия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, РХБЗ и связи.