На "Востоке-2018" свыше 200 единиц боевой техники переправят через реки

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Более 200 единиц боевой техники танковых и мотострелковых подразделений переправят через водные преграды военные инженеры РФ на маневрах "Восток-2018", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Части и подразделения инженерных войск Вооруженных сил РФ в ходе маневров войск "Восток-2018" оборудуют мостовые, наплавные и низководные переправы через реки Могойтуй и Онон для обеспечения прохождения через водные преграды свыше 200 единиц боевой техники танковых и мотострелковых подразделений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе населенного пункта Могойтуй будет обеспечена низководная переправа через одноименную водную преграду личного состава и военной техники двух мотострелковых и танкового батальонов.

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По данным Минобороны, на реке Онон в районе населенного пункта Цугол будет организована переправа через водную преграду свыше 115 единиц военной техники и выдвижение на рубежи развертывания подразделений коалиционной группировки войск от отдельной танковой бригады Восточного военного округа и мотопехотной бригады народной освободительной армии Китая.

Отмечается, что в наведении и обеспечении переправ примут участие инженерно-саперные и понтонные подразделения народно-освободительной армии Китая. "Также в ходе маневров войск "Восток-2018" подразделениями инженерных войск в составе инженерно-разведывательных дозоров и групп разграждения будут отработаны задачи по проделыванию проходов в дистанционно установленных минных полях условного противника с применением самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит", боевых машин разминирования БМР-3М, мобильных робототехнических комплексов "Уран-6", — рассказали в Минобороны.

Маневры проходят с 11 по 17 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил на 2018 год под руководством министра обороны Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Маневры станут крупнейшими в России за 37 лет, на них привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.