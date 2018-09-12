МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Два соединения морской авиации Черноморского флота в Крыму подняты по учебной тревоге в рамках учений, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

Летные тактические учения проводятся во всей акватории Черного моря. В нем задействованы более 20 единиц авиационной техники, а в роли условного противника выступают надводные корабли и подводные лодки Новороссийской военной морской базы.

"В рамках двухстороннего летного тактического учения два соединения морской авиации Черноморского флота, дислоцированных в Крыму, подняты по учебной тревоге", — сказал Астафьев.

Начальник пресс-службы ЮВО отметил, что по замыслу учения, летчикам предстоит обнаружить и уничтожить ряд объектов как на суше, так и в акватории Черного моря. "С этой целью с двух аэродромов подняты в небо самолеты разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-30СМ, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также противолодочные самолеты Бе-12 и вертолеты Ка-27ПЛ", — уточнил он.

Астафьев добавил, что в условиях противодействия средств ПВО и радиоэлектронной борьбы условного противника экипажам необходимо обнаружить подводную лодку, уничтожить надводные корабли и вывести из строя аэродромы условного противника.