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Безопасность

Щит от "топоров". Сможет ли ПВО России в Средиземноморье отразить удар США

(обновлено: 08:17 12.09.2018)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкИз акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии РФ нанесен массированный удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по 7-ми целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и АлеппоИз акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии РФ нанесен массированный удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по 7-ми целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Американские СМИ со ссылкой на источники в Вашингтоне утверждают: Дональд Трамп обдумывает возможность удара по российским и иранским силам в Сирии в том случае, если президент страны Башар Асад применит химическое оружие в Идлибе. Главная ударная сила американцев в регионе — крылатые ракеты "Томагавк" морского базирования. Ими уже били по аэродрому Шайрат в апреле 2017-го и по другим сирийским военным объектам в апреле 2018-го. Результаты оставляли желать лучшего, однако Трамп неоднократно заявлял, что новая атака будет куда серьезнее. А значит, под удар могут попасть не только сирийские военные. О том, по силам ли сосредоточенной в Средиземноморье российской группировке войск отразить массированный налет "топоров", — в материале РИА Новости.

Не пройдут

Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Остановить армаду. Как российская ПВО отразит массированный удар с воздуха
С точки зрения прикрытия с воздуха у российских военных в Сирии все неплохо. На авиабазе Хмеймим в Латакии развернута сложная сеть ПВО. Дальние подступы охраняют ЗРС С-400. Второй эшелон — морские комплексы С-300 "Форт", установленные на ракетных крейсерах "Маршал Устинов" и "Варяг", попеременно сменяющих друг друга на боевом дежурстве в восточной части Средиземного моря, а также сирийские сухопутные ЗРК "Бук-М2Э". Третий рубеж — сирийские ЗРС С-125 "Печора-2М". И наконец, четвертый — российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", прикрывающие сам аэродром и позиции С-400. Вдобавок к отражению воздушного нападения в любой момент готовы подключиться дежурные экипажи истребителей Су-30СМ и Су-35. Все это вооружение связано в "паутину" и действует как единое целое. В случае угрозы "в ружье" встанет вся ПВО — от С-400 до бойцов с переносными зенитно-ракетными комплексами.

Кроме того, российские военные регулярно проводят учения, чтобы усилить взаимодействие между морем, сушей и воздухом. Так, в конце августа Каспийская флотилия в едином тактическом замысле с авиацией и береговыми средствами ПВО отработала маневр "Стена" для отражения массированного удара крылатых ракет.

"Особая система построения кораблей, самолетов разведывательной и истребительной авиации, увязанная с береговыми средствами загоризонтной радиолокационной станции поверхностной волны "Подсолнух" и зенитными ракетными комплексами "Бук-М3" позволила значительно увеличить дальность обнаружения низколетящих целей. В том числе крылатых ракет", — сообщил журналистам глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Анатомия перехвата. Как русские летчики отгоняют самолеты США от госграницы
Как рассказал РИА Новости эксперт Центра военно-политических исследований при МГИМО МИД России Владимир Коровин, суть такой тактики состоит в том, что боевые корабли, авиация и береговые комплексы ПВО действуют в едином информационном поле, обмениваются данными, передают друг другу целеуказание.

"Надо понимать, что вероятный противник прекрасно знает, сколько у нас зенитно-ракетных комплексов на данном направлении и уже давно расчертил на картах циркулем радиус их действия, — отмечает Коровин. — В нашей сегодняшней действительности для гарантированного поражения одной крылатой ракеты необходимо не менее двух зенитных ракет. Число огневых средств поражения обороняющейся стороны должно минимум вдвое превосходить число крылатых ракет нападающего".

Вопрос эффективности

По словам эксперта, тесное взаимодействие сил ВМФ, ВКС и Сухопутных войск решит эту задачу — хотя бы частично. Если к ракетам комплексов ПВО добавить ракеты "воздух — воздух" тактической авиации, скорострельную зенитную артиллерию кораблей, ЗРК и комплексы радиоэлектронной борьбы береговых подразделений, то численное превосходство средств поражения вероятного противника сходит на нет.

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© Ruptly
На защите Крыма: "Панцирь" и С-400 отразили "удар с моря" во время учений

"Когда все средства ПВО находятся в едином боевом порядке, работая скоординированно в пространстве и во времени, такая "стена" способна на многое, — подчеркнул Коровин. — Последние учения доказали, что мы можем эффективно противодействовать угрозе в открытых водоемах большого размера. На мой взгляд, в Сирии сложилась дуэльная ситуация. Ни одна сторона не обладает преимуществом над другой. Мы не Ирак 1991-го и не Югославия 1999-го. У вероятного противника нет решающего перевеса. Только это их и останавливает".

Эксперт напомнил, что коалиция, возглавляемая США, в апреле 2018-го выпустила по Сирии 105 крылатых ракет. По информации Минобороны России, средства ПВО перехватили 71 "Томагавк". Американцы, естественно, сообщили, что все ракеты достигли цели. Однако результатов попаданий не выявили ни российские, ни сирийские, ни западные СМИ.

Учения Восток-2018
© Фото : Минобороны РФ
Подразделения ПВО заняли позиции для дежурства на учениях "Восток-2018"
"На наших глазах готовится дуэль, — рассказал Коровин. — Обе стороны не знают, что делать. Если американцы атакуют, а наши с сирийцами собьют все их ракеты или большую их часть, это будет полным провалом для американцев. В этом случае со всего Ближнего Востока в Россию побегут покупатели — чтобы приобрести наши зенитно-ракетные комплексы. Но если ПВО Сирии и России с этой задачей не справятся, стоит ждать обратной ситуации".

Ранее в Минобороны России отреагировали на перемещения американских кораблей и авиации, указав на намерение Вашингтона воспользоваться инсценированной боевиками химической атакой. По данным военного ведомства, провокация готовится при активном участии британских спецслужб. Российские военные знают даже точное место, где планируется разыграть спектакль. Удар из реактивных установок боеприпасами с отравляющими веществами нанесут в ближайшее время по населенному пункту Кафер-Зайта в сирийском Идлибе, куда прибыли иностранные англоязычные специалисты.

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