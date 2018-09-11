Турция направит наблюдателей на учения "Восток-2018"

АНКАРА, 11 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Представители военного атташата посольства Турции в Москве примут участие в учениях "Восток-2018", заявил РИА Новости представитель дипмиссии во вторник.

Маневры проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.

"В учениях российских ВС "Восток-2018" в качестве наблюдателей будет участвовать делегация представителей военного атташата посольства Турции в Москве", — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, когда именно турецкая делегация прибудет на учения.