В Кремле назвали учения "Восток-2018" обычным тренировочным процессом

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Стартовавшие во вторник маневры Вооруженных сил России, Китая и Монголии "Восток-2018" — рутинный тренировочный процесс в русле ежегодной работы по развитию ВС РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Идет обычный рутинный процесс учебно-тренировочный и совершенствование координации и навыков наших вооруженных сил", — сказал Песков.

Он назвал учения важными, но идущими в русле "рутинной ежегодной работы по развитию Вооруженных сил Российской Федерации", которая необходима для "обеспечения безопасности нашей страны".

Маневры проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.