Учения "Восток-2018" говорят о солидарности России и Китая, считает эксперт

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Стартовавшие во вторник маневры Вооруженных сил России, Китая и Монголии "Восток-2018" свидетельствуют об укреплении военного сотрудничества Москвы и Пекина, а также о готовности этих стран выступить единым фронтом против общих угроз безопасности, заявил РИА Новости во вторник бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-полковник Леонид Ивашов.

"Эти учения – не рядовое событие. Любые такие маневры призваны отработать реальную ситуацию, и само участие в них Китая и Монголии – это уже сигнал, что наши страны солидарны и в случае необходимости готовы дать отпор общей угрозе", — сказал Ивашов.

Эксперт отметил, что вероятность большого конфликта России и НАТО, в том числе на восточном направлении, сегодня не слишком высока, но тем не менее, она существует, поэтому Москве и Пекину необходимо отработать вариант отражения агрессии.

"При этом нам нужно внимательно наблюдать за реакцией Запада, в первую очередь, Пентагона, но при этом не склонять перед ними голову и спрашивать у них разрешения, так как "Восток-2018" проводится в соответствии с нормами международного права. Таким образом, мы с КНР реализуем свое право на коллективную оборону", — подытожил собеседник агентства.

Маневры проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.