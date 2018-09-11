На учениях "Восток-2018" впервые используют соединения ВДВ нового типа

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. На маневрах "Восток-2018" покажут принципиально новые соединения ВДВ, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"В ходе маневров "Восток-2018" с личным составом одной из десантно-штурмовых бригад Воздушно-десантных войск будет проведен эксперимент по применению десантно-штурмовых подразделений "нового типа", — уточнил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Основной этап практических действий войск пройдет на полигоне "Цугол". Именно там планируется отработать аэромобильные действия в составе нового десантно-штурмового соединения. Оно имеет экспериментальную организационную структуру, оснащено интегрированными автоматизированными системами управления войсками, новейшим вооружением и техникой.

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Командующий ВДВ отметил, что эксперимент проводится впервые и "станет определяющим для дальнейшего совершенствования тактики действий личного состава и развития Воздушно-десантных войск в целом".

На маневрах "Восток-2018" ВДВ представлены оперативно-тактической группировкой, в состав которой вошли подразделения трех десантно-штурмовых соединений — из Ульяновска, Бурятии и Приморья. Также в учениях участвуют личный состав и спецтехника отдельного полка связи ВДВ из Подмосковья.

Маневры проходят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана под руководством министра обороны генерала армии Сергея Шойгу. Они станут крупнейшими в России за 37 лет. В учениях примут участие почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов к российским военным присоединятся коллеги из Китая и Монголии.