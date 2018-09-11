Эшелоны с военнослужащими и военной техникой армии Китая, которые примут участие в военных учениях Восток-2018

Эшелоны с военнослужащими и военной техникой армии Китая, которые примут участие в военных учениях Восток-2018

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Крупнейшие в современной истории России военные маневры "Восток-2018" стартовали на Дальнем Востоке, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Восток-2018" пройдут с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны Сергея Шойгу на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана. Маневры станут крупнейшими за последние 37 лет, в них задействуют почти 300 тысяч военных, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения. На одном из этапов в них примут участие подразделения из Китая и Монголии.

В ходе маневров будут отработаны вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения безопасности России. Основная цель маневров — проверка подготовленности органов военного управления при планировании и проведении перегруппировок войск на большие расстояния, организации взаимодействия между сухопутными группировками и силами ВМФ, а также получение командующими, командирами и штабами практики и совершенствование их навыков в управлении войсками.

Маневры пройдут в два этапа: в ходе первого на Дальнем Востоке развернут группировку войск, а также нарастят группировку ВМФ в северной и дальневосточной морских зонах. На втором командиры и штабы отработают управление межвидовыми группировками войск с практической отработкой оборонительных и наступательных действий.

Основные войсковые маневры пройдут на полигонах Восточного военного округа "Цугол", "Бамбурово", "Радыгино", "Успеновский" и "Бикинский", а также на полигонах ВВС и ПВО "Литовко", "Новосельское", "Телемба" и "Бухта Анна", в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов. На полигоне "Цугол" в совместных практических действиях примут участие китайские военнослужащие.

К участию в маневрах привлекаются органы военного управления, войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС.