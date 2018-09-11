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Безопасность

Идем на "Восток". Россия начала крупнейшие со времен СССР военные учения

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© РИА Новости / Ильдус ГилязутдиновПерейти в фотобанкПуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты Москит с ракетного катераПуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты Москит с ракетного катера
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Триста тысяч военнослужащих, тридцать шесть тысяч танков, бронетранспортеров и БМП, более тысячи самолетов и вертолетов и почти сотня кораблей — в России стартуют учения "Восток-2018", самые масштабные в современной истории страны. Сравнимые по размаху маневры в СССР проводились около сорока лет назад. В течение недели войска отработают нанесение массированных авиаударов, борьбу с крылатыми ракетами, высадку морского и воздушного десантов и действия мобильных групп в глубоком тылу противника.

В трех стихиях

Наиболее динамичные события развернутся на одном из крупнейших полигонов Забайкалья — Цугол. Сюда переброшено более семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, около 250 самолетов и вертолетов. Генштаб постарался максимально усложнить задачу участникам — им придется действовать в быстро и постоянно меняющейся обстановке, принимать оперативные и нестандартные решения. В частности, войска отработают маневренную оборону, научатся уничтожать противника огнем артиллерии и самолетами армейской авиации. Планируется широкое применение робототехники и беспилотных летательных аппаратов.

Подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений ВДВ России подняты по тревоге в рамках совместного стратегического учения Запад-2017. 14 сентября 2017
© Фото : Минобороны РФ
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По данным Минобороны, в маневрах "Восток-2018" участвуют почти все имеющиеся в арсенале российской армии образцы вооружения и военной техники, в том числе ракетные комплексы "Искандер", танки Т-72 с улучшенными характеристиками и Т-90. Кроме того, в приближенной к боевой обстановке танкисты обкатают модернизированные Т-80БВМ.

С воздуха войска прикроют бомбардировщики Су-34 и многофункциональные истребители Су-35, ударные вертолеты Ми-28 и Ми-35, стратегические бомбардировщики Ту-95МС, а также дальние ракетоносцы Ту-22М3. На оперативные аэродромы переброшены бомбардировщики Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и штурмовики Су-25 из Челябинской области, Пермского и Красноярского краев. В учениях будет учитываться опыт боевых действий в Сирии.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБольшие десантные корабли "Николай Вилков" (слева) и "Адмирал Невельской" высаживают морской десант на побережье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большие десантные корабли "Николай Вилков" (слева) и "Адмирал Невельской" высаживают морской десант на побережье

Морскую часть маневров отрабатывают экипажи Тихоокеанского и Северного флотов — всего около 80 кораблей и судов обеспечения. В акваториях Охотского моря и северо-западной части Тихого океана экипажи кораблей отразят удары средств воздушного нападения, нанесут ответные удары по корабельным группировкам, в том числе  с применением ракетных комплексов "Калибр", и отработают защиту побережья при высадке морского десанта противника. Самолеты и вертолеты морской авиации, в свою очередь, поддержат наступление сухопутных подразделений с воздуха, нанося массированные ракетно-бомбовые удары.

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкЭшелоны с военной техникой армии Китая перед началом учений "Восток-2018"
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Эшелоны с военной техникой армии Китая перед началом учений "Восток-2018"

Впервые за сорок лет

Учения "Восток-2018" развернуты на девяти полигонах, в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов. Техника перебрасывалась на расстояние до семи тысяч километров наземным и воздушным транспортом, а боевые корабли совершили межфлотские переходы протяженностью до четырех тысяч миль. Маневры двусторонние, и по сценарию созданы две противоборствующие группировки — Центральный военный округ и Северный флот противостоят войскам Восточного военного округа и кораблям Тихоокеанского флота.

Основной боевой танк Т-72Б1 на полигоне Погоново в Воронежской области
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Кроме того, к учениям привлечены воинские формирования Народно-освободительной армии Китая и Вооруженных сил Монголии, которые действуют в единых боевых порядках с российскими военнослужащими. Так, в Россию прибыли три с половиной тысячи китайских военных с техникой и вооружением.

По словам начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова, настолько масштабные маневры на территории Российской Федерации раньше не проводились. Главное отличие этих учений от предыдущих — участие сразу нескольких военных округов. "Стратегические учения проводятся, как правило, с одним военным округом на одном стратегическом направлении под руководством начальника Генштаба, — пояснил генерал. — Маневры — на нескольких стратегических направлениях, принимают участие несколько военных округов, в данном случае Центральный и Восточный военные округа, Тихоокеанский и Северный флот, части центрального подчинения, и руководит маневрами министр обороны".

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкБомбардировщики Су-34 наносят ракетно-бомбовый удар
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Бомбардировщики Су-34 наносят ракетно-бомбовый удар

Ближайшими по масштабу маневрами можно считать учения "Запад-81", которые проводились почти четыре десятилетия назад в Белорусском, Киевском, Прибалтийском военных округах и в Балтийском море. Тогда 20 дивизий — свыше ста тысяч человек, более тысячи самолетов и вертолетов — действовали на территории площадью 650 на 550 километров.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТанк Т-72Б3
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-72Б3

Опасения Запада

Как и большинство крупных учений российской армии, "Восток-2018" привлекает внимание военного и политического руководства западных стран. Хотя все происходит на территории России и носит исключительно оборонительный характер, со стороны НАТО звучат заявления о якобы подготовке к масштабному конфликту. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что учения проводятся далеко от стран НАТО и на их безопасность никак не влияют.

СКР Ярослав Мудрый в акватории Балтийского моря
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Более того, они полностью прозрачны — для наблюдения приглашены иностранные военные атташе. Участие подтвердили более 90 наблюдателей из 57 стран, Военной миссии связи НАТО и Постоянного представительства Европейского союза в Российской Федерации. По словам Герасимова, в маневрах "Восток-2018" нет никакой сенсации: "Ничего особенного нет, просто очередь настала. Это годовой цикл подготовки Вооруженных сил, и в этом году решили совместить два военных округа".

В Генштабе отметили, что все противоборствующие государства в рамках маневров — условные, учения соответствуют Военной доктрине России и направлены на повышение уровня полевой, морской и воздушной выучки личного состава.  Главная задача — отработка действий войск на восточном направлении и в оперативно важных морских и океанских районах.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВысадка морского десанта
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Высадка морского десанта
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