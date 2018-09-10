Полет Су-35 на минимальной скорости попал на видео

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео полет российского многоцелевого истребителя четвертого поколения Су-35С.

Самолет совершал тренировку перед показательным выступлением на Восточном экономическом форуме.

На опубликованных на YouTube кадрах видно, как Су-35С парит в воздухе в районе острова Русский. На минимальной скорости истребитель совершает фигуры высшего пилотажа, демонстрируя и парные, и одиночные полеты.

Су-35C — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, разработанный в ОКБ Сухого.

Поколение 4++ является условным и указывает на то, что по совокупности характеристик Су-35 вплотную приближен к истребителю пятого поколени, так как за исключением стелс-технологии и активной фазированной антенной решетки (АФАР) он удовлетворяет большинству требований к самолетам пятого поколения.

Су-35 ввели в эксплуатацию в 2014 году. Сегодня на вооружении у российской армии стоят 68 истребителей этого образца.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.