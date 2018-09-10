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Безопасность

В России создали национальный центр по борьбе с кибератаками

(обновлено: 13:01 10.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКибербезопасность. Архивное фотоКибербезопасность. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Федеральная служба безопасности (ФСБ) создала национальный центр, который будет координировать борьбу с кибератаками на "критическую инфраструктуру". Соответствующий приказ директора ведомства Александра Бортникова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Приказываю создать Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ)", — говорится в документе.

Среди задач новой структуры — координация "по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак", обмен информацией между профильными ведомствами и с зарубежными коллегами, анализ прошедших кибератак и выработка методов борьбы с ними.

Офис компании Microsoft. Архивное фото
© AP Photo / Michel Euler
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Отдельно отмечается, что НКЦКИ может отказаться передать информацию компетентным органам зарубежного государства или международной организации, если это угрожает безопасности России.

Возглавит центр директор, который будет совмещать эту должность с постом заместителя руководителя научно-технической службы — начальника Центра защиты информации и специальной связи ФСБ.

Актуальность решения

Понятие "критическая инфраструктура" появилось в российском законодательстве несколько лет назад. К нему относится совокупность автоматизированных систем управления производственными процессами, обеспечения обороноспособности и безопасности страны. Стабильность их работы критически важна для нормального функционирования государства.

Проблемой кибербезопасности таких объектов озабочены во всем мире. На разных площадках регулярно поднимается вопрос о стремлении террористов спровоцировать масштабные катастрофы с помощью хакерских атак.

Кибербезопасность. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Так, в Британии еще десять лет назад бывший инженер по программному обеспечению авиакомпании British Airways по указанию "Аль-Каиды"* пытался взломать компьютерные системы одного из лайнеров и спровоцировать крушение. В 2011 году за это преступление его осудили на 30 лет тюрьмы.

С каждым годом количество кибератак на госорганы растет. К примеру, только за время проведения чемпионата мира по футболу в России спецслужбы отразили почти 25 миллионов хакерских атак на информационную инфраструктуру страны, так или иначе связанную с мундиалем.

По данным Всемирного экономического форума, в прошлом году потери от кибератак в мире составили порядка триллиона долларов. "Если не принимать эффективных мер, ущерб будет еще больше", — отмечал Владимир Путин.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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