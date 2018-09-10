В России создали национальный центр по борьбе с кибератаками

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Федеральная служба безопасности (ФСБ) создала национальный центр, который будет координировать борьбу с кибератаками на "критическую инфраструктуру". Соответствующий приказ директора ведомства Александра Бортникова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Приказываю создать Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ)", — говорится в документе.
Среди задач новой структуры — координация "по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак", обмен информацией между профильными ведомствами и с зарубежными коллегами, анализ прошедших кибератак и выработка методов борьбы с ними.
Возглавит центр директор, который будет совмещать эту должность с постом заместителя руководителя научно-технической службы — начальника Центра защиты информации и специальной связи ФСБ.
Актуальность решения
Понятие "критическая инфраструктура" появилось в российском законодательстве несколько лет назад. К нему относится совокупность автоматизированных систем управления производственными процессами, обеспечения обороноспособности и безопасности страны. Стабильность их работы критически важна для нормального функционирования государства.
Проблемой кибербезопасности таких объектов озабочены во всем мире. На разных площадках регулярно поднимается вопрос о стремлении террористов спровоцировать масштабные катастрофы с помощью хакерских атак.
С каждым годом количество кибератак на госорганы растет. К примеру, только за время проведения чемпионата мира по футболу в России спецслужбы отразили почти 25 миллионов хакерских атак на информационную инфраструктуру страны, так или иначе связанную с мундиалем.
По данным Всемирного экономического форума, в прошлом году потери от кибератак в мире составили порядка триллиона долларов. "Если не принимать эффективных мер, ущерб будет еще больше", — отмечал Владимир Путин.
*Террористическая организация, запрещенная в России.