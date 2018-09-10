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Охотники за подлодками. Зачем Россия возрождает самолеты-амфибии А-40

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© РИА Новости / Роман ДенисовПерейти в фотобанкВзлет с воды самолета-амфибии А -40 (Альбатрос)Взлет с воды самолета-амфибии А -40 (Альбатрос)
© РИА Новости / Роман Денисов
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Андрей Станавов. Самый амбициозный советский проект самолета-амфибии получил второй шанс. В Объединенной авиастроительной корпорации заявили о планах по возобновлению производства легендарных "Альбатросов" — крупнейших в мире летающих лодок А-40, предназначенных для поиска и уничтожения субмарин. И хотя эти гидропланы начали разрабатывать еще в начале 1970-х, ничего даже близко похожего до сих пор не смогла создать ни одна авиационная держава. О капризной, как морская погода, судьбе этой изящной машины — в материале РИА Новости.

Гость из будущего

Идея возрождения производства "Альбатросов" далеко не нова и вполне логична. Хотя бы потому, что другой машины такого класса российский авиапром Военно-морскому флоту пока предложить не может, даже на бумаге. А потребность в них есть, причем весьма ощутимая: из противолодочных амфибий на вооружении морской авиации до сих пор стоят лишь несколько "старичков" Бе-12 "Чайка", которые планировалось списать и заменить на что-то более совершенное еще в 1970-х. Они равномерно рассредоточены по всем пяти флотам — от Камчатки до Крыма. 

© Фото : Dmitriy PichuginСамолет-амфибия Бе-12
© Фото : Dmitriy Pichugin
Самолет-амфибия Бе-12

Собственно, для замены "Чаек" инженеры Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева и задумывали А-40. По меркам гидроавиации революционным в нем было почти все — от комбинированной силовой установки с двумя маршевыми и двумя стартовыми двигателями до общей схемы компоновки и расположения отсеков. Основные двигатели конструкторы расположили в максимально защищенной от брызг зоне — в хвостовой части над крыльями.

Черноморский флот в Севастополе. Архивное фото
© REUTERS / Stringer
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Размеры и возможности машины впечатляют: длина и размах крыльев более 40 метров, практический потолок — 13 километров, дальность — до четырех тысяч километров и время непрерывного патрулирования — до 12 часов. Благодаря удачной аэродинамической схеме, развитой механизации крыла и двум тяговитым двигателям Д-30, 90-тонный самолет получился чрезвычайно послушным в управлении и "легким на подъем". Легким настолько, что по иронии судьбы это стоило должности морскому летчику-испытателю Евгению Лахмостову, недооценившему разгонные характеристики А-40.

В декабре 1986-го, во время одной из испытательных пробежек, "Альбатрос" на скорости 170 километров в час вдруг оторвался от полосы. Экипаж сбросил газ, но это не помогло — машина задрала нос и пошла вверх. Поняв, что для снижения и торможения остатка полосы уже не хватит, командир Лахмостов принял решение взлетать без санкции, сделал два круга и аккуратно притер самолет к бетонке. Несмотря на благополучный исход, после серии разбирательств опытного летчика отстранили от полетов и отправили на пенсию.

© РИА Новости / Вячеслав АфонинПерейти в фотобанкСамолет-амфибия А-40 (Альбатрос)
© РИА Новости / Вячеслав Афонин
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Самолет-амфибия А-40 (Альбатрос)

Изначально "Альбатрос" затачивали на поиск, преследование и уничтожение субмарин. Он может поднять до 6,5 тонны боевой нагрузки и брать на борт почти весь обширный арсенал вооружения, штатно применяемого на его противолодочных "собратьях" аэродромного базирования Ил-38 и Ту-142. Это бесследные самонаводящиеся торпеды "Орлан", способные работать как по субмаринам, так и по надводным кораблям, противолодочные ракеты, глубинные бомбы, мины, поисковые акустические буи и спецоборудование для радиоразведки. Для сравнения — "Чайка" поднимает всего полторы тонны.

Перспективный экраноплан А-080 Чайка-3
© АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева"
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Кроме того, А-40 (гражданская версия А-42) хорошо подходит для поисково-спасательных работ на большом удалении от берега. Мореходные качества планера позволяют взлетать и садиться при высоте волн до двух метров. Еще на стадии разработки конструкторы предусмотрели возможность установки системы дозаправки в воздухе, существенно расширяющей радиус действия самолета. И хотя формально "Альбатрос" не считается дальним, для продолжительных перелетов в нем есть все — туалет, гардероб и даже отсек для отдыха экипажа.

Прерванный полет

Надо признать, к началу 1970-х тема самолетов-амфибий в СССР стала довольно болезненной. Успевший оценить прелести летающих лодок флот требовал новых машин, а Министерство авиационной промышленности предлагало переложить "противолодочные обязанности" на самолеты сухопутного базирования и вертолеты. Продавить проект А-40 бериевцам удалось лишь благодаря недюжинному энтузиазму и нестандартным подходам в проектировании, позволившим построить морской самолет, по основным характеристикам не уступающий машинам аэродромного базирования.

© РИА Новости / Роман ДенисовПерейти в фотобанкСамолет-амфибия А-40 (Альбатрос)
© РИА Новости / Роман Денисов
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Самолет-амфибия А-40 (Альбатрос)

В 1991-м опытный образец "Альбатроса" впервые показали за рубежом. Взлетев над французским аэродромом Ле-Бурже, он мгновенно приковал к себе внимание публики. Амфибия стала единственной из представленных на выставке машин, которую осмотрел президент Франции Франсуа Миттеран. Знающая толк в эстетике французская пресса оценила элегантность самолета с совершенными обводами фюзеляжа и влюбила в него всю авиационную общественность.

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© РИА Новости / Руслан Кривобок
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После Ле-Бурже "Альбатрос" ждал ошеломительный успех на выставках в Сингапуре, Новой Зеландии и Великобритании, рекордные для гидроавиации перелеты по дальности и высоте и… внезапный отказ Минобороны от дальнейшего финансирования проекта. Денег у военных не хватило даже на завершение комплексных испытаний в Крыму, не говоря уже о запуске в производство опытной серии. Хотя в Таганроге все было готово — построены новые цеха, установлены стапели и другое оборудование.

Пытаясь спасти проект, бериевцы предложили сразу несколько гражданских модификаций борта. В разное время на его базе хотели создать самолет для тушения лесных пожаров, самолет-спасатель и даже пассажирский лайнер средней дальности вместимостью до 120 человек.

CC BY-SA 3.0 / Yevgeny Pashnin / Самолет-амфибия А-40 (Альбатрос)
CC BY-SA 3.0 / Yevgeny Pashnin /
Самолет-амфибия А-40 (Альбатрос)

В итоге на свет появился многоцелевой Бе-200 — уменьшенная версия А-40, разработанная специально для МЧС. Несколько лет назад им заинтересовалось и Минобороны. Согласно контракту от 2013 года, ТАНТК имени Бериева должен был передать военному ведомству шесть Бе-200, однако его расторгли из-за задержек с поставками. По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, в ближайшее время планируется заключить новое соглашение на поставку трех самолетов.

Право на жизнь

Несмотря на отличные летно-технические характеристики, Бе-200 все же существенно проигрывает А-40 по полезной нагрузке, скорости и радиусу действия и больше подходит на роль вспомогательного многоцелевого самолета, нежели "охотника за подлодками", хотя при заключении контракта представители Минобороны не исключали и такой вариант его применения.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСамолет Бе-200
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самолет Бе-200

Что касается противолодочных машин аэродромного базирования, то у ВМФ имеется около двух десятков дальних турбовинтовых Ту-142 различных модификаций и около 50 среднедальних Ил-38. Ту-142 базируются в Вологодской области (морская авиация Северного флота) и Хабаровском крае (Тихоокеанский флот) и сейчас проходят поэтапную модернизацию на ТАНТК имени Бериева — по словам Алексея Криворучко, первую обновленную машину моряки получат до конца года. Илы примерно поровну поделены между Тихоокеанским и Северным флотами и сейчас последовательно совершенствуются до версии Ил-38Н.

Самолет Су-35 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС 2015 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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С учетом общей протяженности морских границ России, вероятно, уже в скором времени растущему флоту потребуется функциональный и дальнобойный самолет-амфибия, способный разом решить вопросы охоты за подлодками вероятного противника, патрулирования, разведки, доставки десантов и грузов. На десятилетия опередивший свое время "Альбатрос" пришелся бы тут как нельзя кстати.

По оценкам экспертов, российскому авиапрому сейчас вполне по силам запустить его в серию — все упирается только в деньги. Известно, что "Альбатросом ", как и Бе-200, живо интересовались потенциальные покупатели из Китая, Индии, Малайзии и других стран, однако до контрактов дело не дошло.

"Технически промышленность может все, вопрос только в том, во сколько это обойдется стране и готово ли Минобороны пойти на такие траты, — сказал РИА Новости авиаэксперт Владимир Карнозов. — Это касается и начальной закупки, и содержания. Проблема в том, что наш авиапром выпускает самолеты малым тиражом, из-за чего они получаются страшно дорогими. Для эффективного производства нужны заказчики, в том числе зарубежные. Их, к сожалению, пока нет. Что касается "Альбатроса", самолет получился очень хороший, с уникальными качествами".

Не исключено, что именно из-за размеров и нехарактерно высокой для гидросамолета автономности амфибию А-40 назвали в честь самой крупной морской птицы в мире, которая, в отличие от чаек и фрегатов, живет в открытом океане и крайне редко появляется у берегов.

© Фото : Nicolas GascoАльбатрос
© Фото : Nicolas Gasco
Альбатрос
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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Shkuzmin
Вот это действительно круто.
Столько водоёмов, столько рек, озёр, морей. Ничего строить не надо. Конечно надо возрождать.
Вот например чтобы улететь на самолёте из Великого Новгорода до Египта. Надо проехать 200 километров дорог Санкт-петербурга. А так хоба!!!! На озеро приводнился и полетели!!!
08:09
10.09.2018
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