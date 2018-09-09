Алмаз-Антей планирует поставить свою продукцию на три аэродрома в Сирии

ДАМАСК, 9 сен — РИА Новости. Российский концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" планирует поставить высокотехнологичную продукцию на три сирийских аэродрома, поставки могут начаться в следующем году, заявил РИА Новости заместитель гендиректора "Алмаз-Антея" Александр Ведров.
В этом году, по словам Ведрова, компания планирует закончить "обследование на территории аэродромов, чтобы понять" объемы необходимого оборудования, сами поставки могут начаться уже в будущем году.
Кроме того, как отметил заместитель гендиректора "Алмаз-Антея", компания ведет переговоры с Организацией радио и телевидения Сирии о поставках систем цифрового телевидения концерна.
Ранее сообщалось, что "Алмаз-Антей" участвует в 60-й Дамасской международной ярмарке, которая проходит в столице Сирии в период с 6 по 15 сентября. Как сообщала пресс-служба компании, в ходе выставки специалисты концерна планируют провести ряд переговоров с представителями министерства транспорта, администрации гражданской авиации, министерства экономики и внешней торговли, Минздрава, а также министерства связи и технологий Сирии.
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" — одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В его состав входят более 60 заводов, научно-производственных объединений, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, на которых трудятся свыше 130 тысяч человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах.
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