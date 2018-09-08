ВМФ и ВКС завершили учения в Средиземноморье

ЛАТАКИЯ (Сирия), 8 сен — РИА Новости. Совместные учения подразделений ВМФ и ВКС России в Средиземном море завершены, все поставленные перед участниками маневров цели достигнуты, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

"Завершаются крупнейшие учения межвидовой группировки сил и войск Военно-морского флота и Воздушно-космических сил в Средиземном море. Уже сегодня можно сказать, что цели учений однозначно достигнуты", — сказал Королев.

Он отметил, что все плановые эпизоды также выполнены. "Органы военного управления, личный состав кораблей и подводных лодок, морской авиации, морской пехоты показали высокий уровень подготовки, а также морской, воздушной и полевой выучки", — сообщил главком ВМФ.

Королев также добавил, что многие эпизоды впервые выполнялись войсками в дальней морской зоне. "Отдельные эпизоды, включая сегодняшний (высадка морского десанта на необорудованное побережье — ред.), проходили практически без предварительной подготовки", — заявил Королев.

С 1 по 8 сентября в Средиземном море впервые в истории современной России проходили учения группировки сил ВМФ и ВКС России. В мероприятии приняли участие 26 боевых кораблей и судов ВМФ России, включая две подводные лодки, а также самолеты Ту-160, Ту-142, Ил-38, Су-33 и Су-30СМ.