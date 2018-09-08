Опубликовано видео совместных учений ВМФ и ВКС в Средиземном море

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Сети появились кадры первых в новейшей истории России совместных масштабных учений группировок Военно-морского флота и Воздушно-космических сил в Средиземном море. Видео опубликовал телеканал "Звезда".

Маневры проходят с 1 по 8 сентября. Задействованы 26 кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также 34 летательных аппарата ВМФ и ВКС. В рамках учений проводят практические ракетные стрельбы как с кораблей, так и с вертолетов и самолетов.

Учениями руководит главком ВМФ адмирал Владимир Королев, который отметил, что российские боевые корабли, в частности крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал Макаров", в ходе учений подтвердили свои характеристики, заложенные при проектировании.

Мероприятия не остались без внимания со стороны НАТО. Так, во время стрельб за кораблями наблюдал голландский боевой фрегат "Де Рюйтер".