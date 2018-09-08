На учениях в Средиземноморье корабли провели стрельбы глубинными бомбами

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ (Район учений), 8 сен — РИА Новости. Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России поразили условные воздушные и надводные цели из комплексов АК-130 и АК-630, а также провели стрельбы глубинными бомбами из установки РБУ-6000 при отражении атаки подводной лодки условного противника на учениях в Средиземном море.

В ходе стрельб все условные цели были успешно поражены. Кроме того, моряки отработали поиск и слежение за подводной лодкой.

Как рассказал в ходе учений начальник штаба группировкой кораблей, задействованных на учениях, капитан 1-го ранга Андрей Солошин, в ходе учений моряки на практике могут познакомиться с новым оборудованием и вооружением. "Такие учения необходимы для того, чтобы нам понять, насколько мы готовы использовать новую технику, которая стоит на кораблях", — отметил он.

Учения российских боевых кораблей сопровождалось повышенным вниманием со стороны НАТО. В частности, во время стрельб за кораблями наблюдал боевой фрегат из Нидерландов "Де Рюйтер".

При этом нидерландское судно находилось на расстоянии около 20 километров от места учений.

Как сообщалось ранее, с 1 по 8 сентября 26 кораблей, включая две подлодки, а также 34 летательных аппарата Военно-морского флота и Воздушно-космических сил проводят первые в истории современной России совместные масштабные учения в Средиземном море. В рамках маневров проводятся практические ракетные стрельбы как с кораблей, так и с вертолетов и самолетов.

Ход учений инспектирует главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев, который отметил, что боевые корабли, в частности, крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал Макаров", подтвердили свои характеристики, заложенные при проектировании, в ходе данных учений.